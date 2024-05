CSP-MG promove temporada de workshops de capacitação

No dia 6 de junho, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) inicia a temporada 2024 dos Workshops Conhecer para Proteger com a participação das beneméritas Sabemi, Stoa, Simetria Brasil e SulAmérica. O encontro será dia 6 de junho no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, das 8h30 às 12h.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a maratona promete muita troca de conhecimentos, capacitação, networking e geração de novos negócios.

“Essa série já faz parte do calendário do Clube. É uma oportunidade única em que representantes das mantenedoras do Clube ficam frente a frente com os corretores para um bate-papo sobre novidades, produtos, inovações, estratégias de vendas com o objetivo de auxiliar os parceiros a aumentarem a rentabilidade de suas carteiras”, explica Mello.

Janaína Serra, head de Vendas e Distribuição da Sabemi, vai apresentar detalhes dos novos seguro viagem e seguro de eventos, além do cotador de seguros de acidentes pessoais de passageiros.

“A importância da digitalização dos corretores de seguros” será o tema abordado pelo CEO da Stoa, Eduardo Marcellini.

Júlia Costa, coordenadora comercial da Simetria Brasil, discorrerá sobre as empresas do grupo e, também, a respeito dos benefícios da assessoria especializada em saúde.

Juliana Queiroz, superintendente Regional MG/RJ/ES da SulAmérica, trará novidades do produto vida individual que permite ao corretor “autonomia” para “moldar” as coberturas de acordo com as necessidades do cliente.

As inscrições para o I Workshop Conhecer para Proteger são gratuitas e devem ser feitas pelo link. https://forms.gle/a7T1U4kwE3d7BvKG7

A programação começa com um café de boas-vindas. Após cada evento, o CSP-MG fornecerá um certificado de participação.

Serviço

Evento: I Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação das beneméritas: Sabemi, Stoa, Simetria Brasil e SulAmérica

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 06/06/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Revista Apólice