Aon anuncia transição em sua liderança no Brasil

A Aon anunciou nesta terça-feira (07/05) mudanças em sua equipe executiva no Brasil. As novas nomeações são um reflexo do compromisso da empresa com o desenvolvimento contínuo de talentos internos.

Alexandre Jardim, então head of Strategy & Broking, assume o cargo de head of Commercial Risk Solutions, anteriormente ocupado por Maurício Masferrer. Com mais de 20 anos de atuação no mercado segurador e tendo ocupado posições de liderança estratégica e de produtos na companhia nos últimos 16 anos, o executivo traz sua vasta experiência e conhecimento profundo do setor para sua nova posição.

Já na estrutura Comercial, João Arcoverde, então diretor de Novos Negócios, será o novo CCO da companhia, sucedendo a Fernando Kolling, e continuará a impulsionar o crescimento da Aon no mercado brasileiro. O executivo possui 17 anos de experiência em seguros corporativos e industriais e ingressou na empresa em 2009, tendo atuado nos segmentos de Health e Riscos Corporativos, sempre trazendo soluções a clientes nacionais e internacionais de grande porte.

“Mauricio e Fernando contribuíram ativamente para o crescimento e posicionamento da Aon no Brasil. Somos extremamente gratos por seu comprometimento e liderança, fundamentais para o sucesso da nossa companhia, dos nossos clientes e de todo o mercado de seguros no país”, comentou José Luis Plana, CEO da Aon no Brasil. “Ao mesmo tempo, estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Alexandre e ao João em suas novas funções. Sua experiência e visão são essenciais para continuarmos a apoiar nossos clientes com clareza e confiança para tomar as melhores decisões.”, complementou o executivo.

N.F.

Revista Apólice