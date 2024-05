Mapfre lança produto com foco na proteção e manutenção do cuidado de idosos

EXCLUSIVO – Focando em promover a inclusão do público 60+ e trazer tranquilidade para donos de casas de repouso, reforçando a sustentabilidade como um dos pilares do seu negócio, a Mapfre lançou o Empresarial Sênior ILPI. Desenvolvido especialmente para instituições de longa permanência, o produto combina as coberturas dos seguros Empresarial e Patrimonial, oferecendo cinco tipos diferentes de pacotes de contratação, proporcionando flexibilidade e personalização de acordo com as especificidades de cada instituição. Os pacotes variam em termos de extensão de cobertura, limites de indenização e serviços adicionais inclusos. A cobertura também protege idosos e colaboradores das instituições.

“Não é novidade que a longevidade aumentou nos últimos anos, e a população 60+ são uma força de consumo a qual o mercado de seguros precisa reconhecer a crescente importância, dedicando soluções para atender aos desafios deste público. Por sermos uma seguradora multinacional, entendemos a importância do nosso papel em garantir mais segurança financeira, qualidade de vida e independência dos idosos, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e seguro”, afirma Felipe Nascimento, CEO regional da companhia.

Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade da empresa, reforça que o produto é o primeiro do projeto que a seguradora chama de Mapfre Sênior e inclui serviços e assistências com proteção à estrutura física, administrativa, legal e operacional. “Para criar o Empresarial Sênior ILPI, buscamos entender as reais necessidades do público 60+, assim como das instituições de longa permanência. A economia do envelhecimento é o conjunto de oportunidades decorrentes do impacto econômico e social das atividades desenvolvidas e exigidas pelos idosos. Portanto, estamos buscando cada vez mais introduzir em nosso modelo de negócio novas soluções para os 60+”.

Para o lançamento, a empresa firmou uma parceria com a Terça da Serra, rede de franquias de residenciais para idosos. Os espaços da rede contam com fisioterapia, nutricionista, enfermagem e cuidado 24h, atividade física adaptada, musicoterapia, estimulação cognitiva, salão de beleza, cinema, inserção social e outras ações planejadas individualmente para ampliar a qualidade e rotina dos seus hóspedes. Atualmente, há mais de 150 unidades presentes em todo o país.

“Ao recebermos um idoso em nossas unidades, entendemos que a segurança é fundamental para garantir não apenas a tranquilidade dos hóspedes, mas também a confiança de seus familiares. O seguro desenvolvido pela Mapfre é um avanço significativo nesse sentido, oferecendo proteção física e emocional para os nossos residentes. Estamos felizes em fazer parte dessa iniciativa pioneira, que demonstra um compromisso genuíno com o bem-estar dos idosos em todo o Brasil”, afirma Pedro Moraes, economista e CFO da Terça da Serra.

A Mapfre conta com o apoio da Unicred, instituição financeira cooperativa presente em 24 estados brasileiros e que conta com mais de 250 mil cooperados, na distribuição do produto. Contudo, os corretores parceiros que se interessarem em oferecer o Empresarial Sênior ILPI devem entrar em contato com a companhia.

O Brasil mais velho da história

A Mapfre ouviu a SeniorLab durante o processo de criação deste seguro. De acordo com a consultoria, a população 60+ aumentou em 1.571.578 brasileiros em 18 meses. No total, existem mais de 33.685.068 idosos no Brasil. Segundo dados da última PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população brasileira com 60 anos ou mais subiu de 14,7% em 2021 para 15,1% em 2022. Em 2012, esse percentual era de 11,3% e esse número tende a crescer nos próximos anos.

“Um dos desafios e riscos ao negócio das instituições de longa permanência é garantir a segurança do idoso e seus colaboradores, além de manter a operação funcionando 24/7. O produto desenvolvido pela Mapfre oferece sustentabilidade financeira”, diz Martin Henkel, fundador da SeniorLab. “É preciso quebrar o preconceito que muitas pessoas têm sobre as casas de repouso. Devemos proporcionar um cuidado digno e capacitado ao Brasil que envelhece, trabalhando na qualificação constante dos profissionais deste setor. O seguro serve de auxílio para suprir as demandas dos empresários destas instituições, que proporcionam um cuidado digno e alívio da sobrecarga das famílias”, complementa Henkel.

