Instituto de Longevidade MAG completa 8 anos

Hoje (12/04), o Instituto de Longevidade MAG, associação sem fins lucrativos que estuda os impactos socioeconômicos do envelhecimento e oferece soluções para pessoas 60+, aposentados e pensionistas, celebra seus oito anos de história. A organização, fundada pela MAG Seguros, reforça seu caráter associativo para contribuir para o dia a dia dos seus associados, além de continuar promovendo ações de interesse público que promovam a Longevidade Financeira dos brasileiros.

Dentre os parceiros envolvidos na oferta de serviços aos associados, além da própria MAG Seguros, estão entidades importantes, como o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), órgão do Ministério da Previdência Social e ligado diretamente ao Governo Federal, além das redes de farmácias DrogaRaia e Drogasil.

Benefícios e impacto social por meio do Programa ViverMais

Atualmente, pessoas acima dos 60 anos, ou aposentados e pensionistas de qualquer idade, podem se associar ao Instituto contratando o Programa ViverMais, que oferece uma série de benefícios:

– Seguro de Vida

– Serviço de Assistência Funeral

– Telessaúde

– 2ª opinião médica

– Assistência Residencial

– Apoio tecnológico

– Descontos em medicamentos;

– Atendimento INSS;

– Cursos de capacitação;

A organização oferece aos interessados a oportunidade de degustar gratuitamente por 3 meses dos seguintes benefícios do Programa:

– Descontos em medicamentos;

– Atendimento INSS;

– Cursos de capacitação;

Ainda em 2024, o Instituto de Longevidade lançará um novo plano associativo, com novos benefícios. É só acompanhar o portal da organização para ficar sabendo mais.

Portal

Durantes os oito anos de atuação, o portal do Instituto de Longevidade concentrou todas as informações sobre os projetos e serviços correntes, além de promover conteúdos, o que rendeu importantes números consolidados:

– Mais de 31 milhões de leitores e 71 milhões de páginas visualizadas;

– Mais de 3 mil conteúdos próprios publicados como matérias;

– 236,3 milhões de pessoas impactadas pela imprensa;

– Mais de 38 mil pessoas 60+ e/ou aposentadas cadastradas para receber informações.

O reconhecimento através de números expressivos reforça o orgulho do Instituto em se posicionar como uma associação que representa os brasileiros acima dos 60 anos, além de aposentados e pensionistas de todas as idades. “Queremos seguir apoiando o segmento que defendemos e colaborando na geração de benefícios aos nossos associados. O aniversário é um marco que reflete não apenas a passagem do tempo, mas também o compromisso contínuo com a promoção da qualidade de vida e da longevidade financeira para milhões de brasileiros”, destaca Nilton Molina, Presidente do Instituto de Longevidade MAG.

Projetos e serviços

O Instituto de Longevidade MAG tem um importante histórico de ações de interesse público voltadas a ampliar o debate e promover melhorias nas condições do envelhecimento da população brasileira:

IDL: O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade objetiva medir o grau de preparação dos municípios brasileiros para o envelhecimento de suas populações. Foram realizadas 3 edições, a última tendo sido lançada em 2023, alcançando a marca de 5.570 municípios avaliados (todos do Brasil).

GPL: O projeto Gestão Pública para Longevidade foi uma capacitação oferecida a gestores públicos e membros de conselhos da pessoa idosa, desenvolvida pelo Instituto de Longevidade MAG com o apoio do Conselho Nacional da Pessoa Idosa. A relevância da proposta do GPL fez com que o projeto fosse apoiado com recursos do Fundo Nacional da Pessoa Idosa.

Pesquisa de Preparação para Aposentadoria: A Pesquisa de Preparação para Aposentadoria foi um estudo para mensurar o grau de preparação dos brasileiros para aposentadoria, avaliando desde aspirações até planos efetivamente implementados pelos indivíduos para garantir a sua segurança financeira em seu futuro.

Guia da Longevidade Financeira: O Instituto de Longevidade MAG elaborou o conceito de Longevidade Financeira, que indica os principais passos para alcançar o bem-estar financeiro ao longo de toda a vida. São eles: Ganhar mais, Poupar certo, Gastar bem, Investir melhor e Proteger capital. Através do Guia, um e-book que apresenta de forma fácil e aplicável maneiras para alcançar a tranquilidade financeira. O material está disponível para acesso no portal do Instituto.

Indicadores Macroeconômicos 50+: Os Indicadores Macroeconômicos 50+ propõem analisar o IPCA, um dos principais indicadores de inflação do país – , com ênfase na cesta de consumo de pessoas mais velhas. Através de um balanceamento no percentual de cada rubrica que compõe o IPCA, o IPCA Aposentados e o IPCA 50+, é possível compreender a realidade macroeconômica desses segmentos, contribuindo com o debate sobre a Longevidade Financeira nessa etapa da vida.

