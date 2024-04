As seguradoras contrataram R$ 2,8 bilhões em resseguros no primeiro mês do ano, alta de 3,6% em relação a janeiro de 2023. O valor, de acordo com a 40ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgado pela plataforma IRB+Inteligência, é o maior já registrado pela série histórica, iniciada em 2014. A análise, feita a partir da base de dados publicada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) em 01/04, mostra que os prêmios cedidos em resseguros, que alcançavam o valor de R$ 557 milhões há dez anos, praticamente quintuplicaram de lá para cá.

Em janeiro, a alta na contratação de resseguros, apesar de recorde, não acompanhou a mesma velocidade de crescimento da emissão de prêmios em seguros. O faturamento total das seguradoras chegou a R$ 16,6 bilhões, valor 10,3% maior que o apurado em janeiro de 2023. Segundo o Boletim IRB+Mercado, que considera os seguros de danos, responsabilidades e pessoas, quase todos os segmentos cresceram, com destaque para o Crédito e Garantia, com a maior variação positiva (+21,8%), e Vida, com a maior variação nominal (+ R$ 745 milhões). Apenas o seguro Rural recuou no mês (-1,2%).

Entre os grupos seguradores, 66% tiveram aumento no faturamento frente ao primeiro mês do ano passado. Ainda de acordo com o Boletim IRB+Mercado o lucro líquido das seguradoras teve leve alta (+2,4%), chegando a R$ 2,78 bilhões. Já a sinistralidade geral registrou nova queda de 1,5 ponto percentual (p.p.), fechando em 43%. A recuperação foi impulsionada, principalmente, pela queda no índice de sinistros dos segmentos Crédito e Garantia (-84,9 p.p.) e Corporativos de Danos e Responsabilidades (-4,4 p.p.)

Seguro viagem cai 14,8%

Maior segmento, Vida, que responde por 33,7% do mercado, cresceu 15,3% na comparação com janeiro de 2023 e fechou o mês com faturamento de R$ 5,6 bilhões. Os produtos Vida e Acidentes Pessoais evoluíram 16,3% e 26,1%, respectivamente. Em movimento contrário, os seguros Viagem retraíram 14,8%. A sinistralidade do segmento recuou 0,4 p.p. e fechou em 28,3%.

Automóvel, que responde por 27,8% do mercado, faturou R$ 4,6 bilhões, variação positiva de 4,7%. Desde outubro de 2021, a taxa de sinistralidade do segmento registra melhora. No primeiro mês de 2024, houve redução de 2,6 p.p. ante janeiro de 2023: 58,6%. Já Corporativo de Danos e Responsabilidades, que representa 20% dos prêmios emitidos, ampliou em 10,2% o faturamento: R$ 3,3 bilhões. A sinistralidade do segmento caiu 4,4 p.p, ficando em 30%, a melhor considerando os últimos dois anos.

Com a maior variação para o mês de janeiro desde 2014, Individual contra Danos cresceu 18,8% na comparação anual, chegando a R$ 1,4 bilhão. O segmento, que responde por 8,2% do mercado, foi impulsionado pela alta de 32,2% na venda do seguro Compreensivo Residencial. A sinistralidade também subiu de 38,5% em janeiro de 2023 para 44,2%.

Rural terminou janeiro com R$ 1,2 bilhão em prêmios emitidos. O segmento, que responde por 7,1% do mercado, viu a sinistralidade avançar 33,8 p.p., atingindo 71,3%. Menor segmento (3,2% do faturamento total), Crédito e Garantia faturou R$ 530 milhões em janeiro. Nesse mês, a sinistralidade reduziu 84,9 p.p. e atingiu 28,4%.

