Piloto Gabriel Bortoleto visita Instituto Porto

Na última terça-feira (09/04), Gabriel Bortoleto, piloto recém-chegado à F2, visitou o Instituto Porto, organização sem fins lucrativos da Porto Seguro, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos socioambientais e culturais da região de Campos Elíseos, no centro de São Paulo.

Além de conhecer o projeto, as atividades e instalações do Instituto, Bortoleto reservou um tempo para falar com as crianças e jovens do programa Jovem Aprendiz sobre vida, sonhos e carreira, e respondeu as perguntas de ouvintes atentos, que foram desde “Se não fosse piloto, o que você seria?” e “Você gosta de Velozes e Furiosos?”, até as mais complexas, como suas motivações para se manter distante da família e perto do sonho, morando na Itália desde os 12 anos, e do que sente mais falta quando está longe do Brasil.

“A visita do Bortoleto ao Instituto foi muito especial. As crianças e jovens se prepararam para a conversa, estudaram sobre ele, e estavam ansiosos para conhecê-lo. Esses encontros são sementes plantadas em cada um deles. Falar sobre lutar pelos sonhos e ter grandes responsabilidades é sempre de grande valor”, comenta Mirian Mesquita, gerente do Instituto Porto.

O Instituto oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos com o objetivo de proporcionar uma melhor condição socioeconômica por meio do acesso ao emprego, e também o atendimento a crianças e adolescentes por meio do Ação Educa, uma iniciativa que visa complementar as atividades do ensino escolar com atividades socioeducativas, reforço nas disciplinas de português e matemática, aulas de inglês, artes, esportes, atendimento psicológico, entre outras.

Em 2022 e 2023, as crianças do Instituto Porto tiveram a oportunidade de participar do GP São Paulo de Fórmula 1, interagiram com os pilotos e até ganharam bonés autografados.

Em 2024, a Porto é mais uma vez patrocinadora do GP São Paulo de Fórmula 1, e Bortoleto faz parte da squad de pilotos apoiados pela empresa, que conta também com Rubinho Barrichello, Dudu Barrichello, Fefo Barrichello e Aurélia Nobels.

