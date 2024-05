Chuvas no Sul: Semana ENEF 2024 debaterá sobre proteção financeira e o desastre no RS

O FBEF (Fórum Brasileiro de Educação Financeira), do qual a Susep (Superintendência de Seguros Privados) faz parte, alterou o tema da 11ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira. Em virtude das fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul e da situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, o tema passará a ser Proteção Financeira e Solidariedade aos Irmãos do Rio Grande do Sul.

A data da Semana ENEF deste ano está mantida e será realizada de 13 a 19/5/2024. Porém, o Fórum, por unanimidade, manifestou a intenção firme de promover uma edição extraordinária e inédita da Semana ENEF para o Rio Grande do Sul, a ser realizada no segundo semestre.

A iniciativa deverá ser oportunamente referendada pelos parceiros da região afetada, que, neste momento, não poderão participar da campanha. A edição extraordinária terá como temáticas principais a resiliência financeira e a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul.

Semana ENEF

A Semana ENEF é um evento anual com abrangência nacional, realizado desde 2014, e com foco na promoção de ações e iniciativas gratuitas que colaboram para a disseminação e o aumento da educação financeira para jovens e adultos.

Ao longo da campanha, serão promovidas iniciativas gratuitas com foco em:

– Mitigar riscos financeiros cibernéticos;

– Promover o combate e a prevenção a fraudes;

– Promover a segurança da informação.

Para promover iniciativas ao longo da Semana ENEF, acesse o site e faça o cadastro. As instruções de cadastramento de usuários constam no Manual do Usuário – Agenda da Semana ENEF.

No site da campanha, também está disponível o Kit de Mídia, para os parceiros divulgarem suas ações que serão realizadas durante a SENEF e compartilharem atualizações sobre a campanha, aumentando o alcance da iniciativa.

Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF)

O FBEF foi criado em 2020, com objetivo de dar mais agilidade e eficiência às ações relacionadas à ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), cuja primeira versão foi criada em 2010. A presidência do Fórum funciona em esquema de rodízio a cada período de 24 meses e, a partir de junho de 2024, será exercida pela Susep.

A nova ENEF foi instituída junto à criação do FBEF, com foco em iniciativas, projetos e programas realizados pelos integrantes do Fórum, individualmente ou por meio de parcerias com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.

Além da Susep, integram o Fórum: CVM (Comissão de Valores Mobiliários), BC (Banco Central do Brasil), STN (Secretaria do Tesouro Nacional), MPS (Ministério da Previdência Social), Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública) e o MEC (Ministério da Educação).

