AXA no Brasil revela destinos da Top Club 2024

A AXA no Brasil anunciou a todos os corretores parceiros o programa completo com os destinos de viagens da nova edição da campanha Top Club 2024. Para este ano, a companhia escolheu as belas paisagens nacionais de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e para o destino internacional, a África do Sul.

Parte da robusta proposta de valor da seguradora, a campanha Top Club premia corretores parceiros com os melhores desempenhos todos os anos com viagens nacionais e internacionais, com direito a acompanhante. Em 2024, uma alteração no regulamento proporciona maior oportunidade para os corretores parceiros, com mais viajantes na campanha, além de todas as categorias concorrerem à premiação a partir deste ano. Corretores das categorias White, Red, Blue e Premium serão premiados com a viagem nacional, enquanto corretores das categorias Blue, Premium e Exclusive viajarão para o destino internacional.

Conheça a campanha

A Top Club, além de uma experiência memorável, proporciona à companhia e aos corretores maior integração, troca de informações e reforça a parceria tão importante para ambos os lados. Destinos internacionais como Paris e Bordeaux (França), Deserto do Atacama (Chile), Marrakech (Marrocos), e nacionais como Santa Cruz de Cabrália (Bahia), Chapada dos Guimarães (Mato Grosso) e Gramado (Rio Grande do Sul) já foram contemplados no programa. Esse ano, corretores premiados pela campanha 2023 viajarão para Roma e Florença (Itália), Porto de Galinhas (Pernambuco) e Trancoso (Bahia). Para estarem aptos a participar, os corretores precisam estar de acordo com as regras da campanha, disponíveis no Portal do Corretor.

Além da Top Club, a seguradora contempla outros tipos de incentivo para corretores parceiros no Portal do Corretor, como uma plataforma de capacitação, AXA Antecipa (antecipação de comissão), acordos de comissões adicionais, produtos diversificados, atendimento personalizado aos corretores parceiros e o AXA Personaliza, em que eles podem criar peças personalizadas para divulgação para clientes. O Clube de Vantagens também faz parte dos benefícios e dá descontos em grandes lojas do varejo, cursos e outros serviços.

Corretores interessados em fazer parte do Clube de Experiências devem acessar este link e realizar o cadastro.

N.F.

Revista Apólice