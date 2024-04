Seguro de vida empresarial garante segurança e tranquilidade para empresas e colaboradores

Abril é o mês de conscientização sobre a segurança no trabalho. A campanha chamada Abril Verde, busca informar a sociedade e mostrar a importância da adoção de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Segundo dados do AEAT (Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho), em 2022, foram registrados 648.366 acidentes, apresentando um crescimento de 11,02%, em comparação com 2021, onde foram cerca de 580.833. O estudo foi divulgado no início de 2024 pelo Ministério da Previdência Social. Para garantir mais segurança e tranquilidade para os colaboradores, os empresários podem contratar um seguro de vida empresarial.

O produto é fundamental para garantir tranquilidade, ajudando a minimizar os impactos financeiros ocasionados por eventos inesperados. Cada empresa pode personalizar suas apólices de acordo com o tipo de serviço prestado e executado e as necessidades de cada um. As coberturas mais comuns são: morte natural ou acidental; invalidez parcial ou total – por acidente ou doença; invalidez funcional ou laboral; diárias por internação; assistência ou auxílio funeral; despesas médicas, hospitalares e odontológicas; e outras. Além disso, os benefícios do serviço podem ser estendidos aos filhos e cônjuges dos profissionais.

Alessandra Monteiro, diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, aponta que o produto pode ser contratado por pequenas, médias e grandes empresas, incluindo prestadores de serviços. “E os custos podem ou não ter a participação do colaborador. E a empresa tem a opção de deduzir o valor do seguro no imposto de renda”, afirma. “A verdade é que proteger e garantir a segurança de seus colaboradores deve ser uma das principais preocupações de qualquer empresário, independente do segmento”.

A diretora também aponta que oferecer esse benefício para os colaboradores é uma forma de mostrar que a empresa preza pelo bem de cada um. “Além de valorizar o serviço prestado por eles”, afirma. “E também é um jeito de reter talentos e assegurar que a saúde física e mental dos funcionários é importante, colaborando assim para um ambiente de trabalho mais agradável e saudável”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice