Prudential do Brasil participa do BTG Summit 2024

A Prudential do Brasil participou da 6ª edição do BTG Summit, evento anual promovido pelo BTG Pactual, que reuniu parceiros comerciais, escritórios de investimentos e profissionais de referência do mercado financeiro, nos dias 21 e 22 de fevereiro, em São Paulo. O diretor de Negócios da seguradora, Rui Marques, e o diretor do BTG Pactual, Gabriel Escabin, participaram do painel: “Cenário, tendências e possibilidades de Seguro de Vida no Brasil”. Para ambos, os seguros relacionados à proteção à vida, segmento que cresceu 8% em 2023, de acordo com dados da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), devem seguir em alta no Brasil.

Ao abordar o crescimento do seguro de vida no Brasil, Marques explicou que o produto não se limita ao pagamento de benefício após a morte do titular da apólice. “A proteção financeira oferecida pelo seguro de vida é algo que pode ser aproveitada cada vez mais em vida. Isso significa que o segurado pode se beneficiar da indenização ao longo dos anos para manter a renda em momentos imprevistos. O uso em vida é uma das principais tendências que temos observado no mercado. Um exemplo é a maior procura pela cobertura Doenças Graves”, reforçou o executivo, apontando a pandemia de Covid-19 como um dos fatores que despertou o interesse da população pela proteção.

Outro tema debatido foi sobre a chegada do seguro de Vida Universal ao Brasil, produto que é uma combinação de seguro de vida, previdência privada e proteção financeira. Marques pontuou que a Prudential, assim como os órgãos reguladores, está na expectativa para início da comercialização do seguro. “A companhia está atenta às mudanças do mercado para poder oferecer os melhores produtos para os nossos clientes, como fez quando trouxe para o Brasil o Vida Inteira”, comparou Rui.

Reconhecimento de parceiros

Como um dos patrocinadores da conferência, a seguradora contou com uma programação especial, chamada de Momento Prudential. Na ocasião, a empresa reconheceu os setes escritórios qualificados para a convenção TOP 2024 (Trophy of Prudential) que será realizada em Berlim, Alemanha. A empresa também esteve presente no evento com um estande de 24 metros quadrados, no qual recebeu clientes e parceiros.

“É uma grande satisfação para a Prudential patrocinar, pelo segundo ano consecutivo, o Summit BTG. Nos dois dias, o evento nos proporciona um verdadeiro intercâmbio de experiências e uma rica troca de conhecimento. Sem dúvidas, é uma excelente oportunidade de aproximação maior com nossos clientes, além de fortalecer ainda mais a sólida parceria firmada com o BTG há quase seis anos”, avalia a vice-presidente de Parcerias Comerciais da companhia, Glaucia Smithson.

N.F.

Revista Apólice