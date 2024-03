Natal terá Semana Municipal do Seguro a partir de 2024

A Câmara Municipal de Natal aprovou a Lei N° 7.643, de autoria do vereador Klaus Araújo, que institui a Semana Municipal do Seguro. A ação entrará no calendário oficial de eventos da capital norte-rio-grandense a partir de 2024 e acontecerá anualmente, sempre na primeira semana do mês de outubro.

De acordo com o vereador Klaus Araújo, a ideia da proposta é difundir e disseminar a cultura securitária e da gestão de riscos, estimular a criação e a divulgação de políticas públicas que promovam maior confiabilidade e qualidade aos serviços prestados ao consumidor, como também prioriza a valorização do profissional corretor de seguros.

O presidente do Sincor-RN (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte), Jaques Andrade, comemorou a conquista. “A lei 7.643 fará com que tenhamos ações da prefeitura, do mercado segurador e todo o ecossistema voltado para a conscientização da população sobre o quanto o seguro é uma importante ferramenta de equilíbrio financeiro. Levar essas iniciativas à tona através de ações com certeza proporciona uma maior visibilidade para o mercado segurador”, afirma.

Segundo Ana Alice Cardoso, corretora de seguros e uma das idealizadoras do Movimento Seguros.on, o seguro não é apenas um produto financeiro, é um instrumento essencial de proteção e segurança para todos. “Além disso, os seguros desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico do nosso Estado e município, estimulando o investimento, gerando emprego e promovendo a estabilidade financeira ao proteger os bens, os negócios dos empreendedores e a vida. Essa lei é um marco muito importante em favor dos consumidores e da sua proteção”, aponta.

O presidente do Sindseg N/NE (Sindicato da Seguradoras Norte e Nordeste), Ronaldo Dalcin, também comemorou a aprovação da lei. “A criação da Semana Municipal do Seguro em Natal é, de fato, algo que coroa uma indústria que vem demonstrando sua importância na economia e na sociedade e, cada vez mais, trazendo essas iniciativas à tona para que elas alcancem toda a população”, diz.

Segundo Dalcin, a iniciativa será uma importante ferramenta para que a bela história do mercado de seguros continue sendo construída, promovendo proteção, soluções securitárias, geração de empregos, recolhimento de impostos e tudo o que, de fato, essa indústria pode proporcionar a todos os países, a todos os estados e à cidade de Natal. O lançamento oficial da Semana Municipal do Seguro será realizado em sessão solene na Câmara dos Vereadores, no dia 25 de abril.

De acordo com dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o setor de seguros pagou no Brasil, entre janeiro e novembro de 2023, mais de R$200 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios (sem Saúde e sem DPVAT). No mesmo período, no Rio Grande do Norte, retornaram para a sociedade mais de R$ 490 milhões em pagamentos.

