Mapfre anuncia nova head comercial de Corporate e Brokers

A Mapfre, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, anunciou a contratação de Givânia Silva como head comercial de Corporate e Brokers, estrutura comercial que foi incorporada à área técnica de subscrição de seguros, com o objetivo de trazer mais sinergia entre os setores e aproximar ainda mais a companhia de clientes e corretores.

Givânia desenvolveu ao longo de sua carreira profissional expertise na concepção de programas de seguros, abrangendo aspectos comerciais e técnicos para grupos corporativos globais e nacionais. A executiva é formada em marketing pela Faculdades Integradas IPEP e possui MBA em Investimentos pela IBMEC – Rio de Janeiro.

Por meio do seu conhecimento em negócios, tendência de mercado, tecnologia e legislação, Givânia chega à companhia com o objetivo de transformar visões estratégicas em resultados importantes: “Estou muito contente em iniciar esse novo desafio na seguradora e confiante de que poderei compartilhar meus conhecimentos para ajudar a companhia a crescer ainda mais, impulsionando a inovação no mercado de seguros corporativos e tornando os processos mais ágeis, integrados e eficientes”, destaca a executiva.

Mauro Caetano, diretor de empresas e seguro geral da Mapfre, destaca a chegada da nova head comercial e da estrutura de Corporate e Brokers: “Givânia chega com toda sua expertise em gestão de carteira de Corretores Globais, Retail e Resseguros, além do relacionamento com clientes locais e internacionais de diversos segmentos com a missão a de aprimorar a visão estratégica de nossa companhia, por meio dessa estrutura que une ainda mais a área comercial com a de subscrição de seguros, resultando em uma melhor jornada para os grandes corretores e clientes na empresa”, destaca. “Seguimos com a premissa de reafirmar nossa posição de liderança no mercado de Grandes Riscos no país”, ressalta Caetano.

Os executivos participarão de um evento da Mapfre Global Risks no início do mês de março, que contará com a presença de Bosco Francoy, CEO da companhia, e Paola Serrano, diretora de Mercados da empresa. Durante o evento com Brokers e demais parceiros da seguradora, ocorrerá a apresentação da nova estrutura e da chegada de Givânia Silva na Mapfre Brasil.

N.F.

Revista Apólice