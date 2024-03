Liberty anuncia parceria com a Zletric e nova cobertura para carros elétricos e híbridos

A Liberty Seguros, marca que integra o Grupo HDI, anunciou parceria com a Zletric, rede de recarga de veículos eletrificados. A iniciativa traz também uma novidade para quem possui carros elétricos ou híbridos: a partir de agora, os clientes podem adquirir cobertura de acessórios para cabo de carregamento de bateria. Assim, os segurados têm garantia de proteção principalmente em casos de roubo do carregador.

A iniciativa acompanha a evolução do mercado de veículos elétricos no Brasil que, de acordo com dados divulgados pela ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos), registrou crescimento em vendas de 91% em 2023 quando comparado ao consolidado de 2022. Além disso, a companhia tem como um dos objetivos incentivar a mobilidade elétrica no país por conta do compromisso com pautas de sustentabilidade.

“A parceria com a Zletric faz parte da nossa responsabilidade em oferecer serviços personalizados para cada tipo de cliente e necessidade, por isso, entendemos que ela faz todo sentido, inclusive, para continuarmos incentivando o crescimento da mobilidade elétrica no Brasil”, explica a diretora de Automóvel do Grupo HDI, Carla Oliveira. “Além disso, o lançamento da nova cobertura para cabos de bateria deixará o portfólio de produtos para veículos híbridos e elétricos ainda mais completo, resultando em mais oportunidades de crescimento para nossos corretores parceiros, que são fundamentais para alcançarmos estes consumidores”, completa a executiva.

Os clientes que têm seguro automotivo da Liberty terão 30% de desconto em recargas nos mais de 700 pontos Zletric espalhados por 14 estados do Brasil, sem limite de uso. Para ter acesso ao benefício, o segurado deve baixar o aplicativo da Zletric, clicar em Entrar > Perfil > Membership > HDI e inserir a placa do veículo, o número do CPF e o número da apólice.

