Inadimplência e crescimento do seguro prestamista abrem oportunidades para corretores e seguradoras

EXCLUSIVO – Mesmo com os números registrando queda, o Brasil ainda conta com um alto nível da população em situação de inadimplência. Os dados do levantamento realizado pela Serasa em novembro de 2023 indicam uma redução no número de consumidores inadimplentes pelo segundo mês consecutivo. Com 71,1 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, a queda foi de 706,4 mil em relação ao mês anterior. As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito são de 41 a 60 anos, representando 35,0%, e 26 a 40 anos, correspondendo a 34,2% do total de inadimplentes. A faixa etária acima de 60 anos representa 18,7%.

Dados como esses demonstram a importância do seguro prestamista, produto que visa auxiliar nos momentos em que o segurado está passando por uma dificuldade financeira.

O seguro prestamista cobre a quitação de dívidas junto às instituições financeiras, em caso de morte ou invalidez do segurado, empréstimos pessoais e consignados, prestações de consórcios, dívidas de cartões de crédito e relativas a crédito estudantil, além da cobertura de cheque especial ou de saldos em aberto em crediários e financiamentos de bens ou outros compromissos que envolvam crédito financeiro, conforme as condições estabelecidas no contrato. O pagamento da apólice pelo consumidor final pode ser feito mensalmente ou à vista. Entre os riscos excluídos, então desligamento voluntário (quando o funcionário pede desligamento) ou por justa causa. Já para afastamento ou hospitalização, não estão cobertos eventos de natureza estética, como cirurgia plástica, por exemplo.

Daniel Brandão

De acordo com um levantamento da Fenaprevi, os prêmios arrecadados com seguro prestamista entre janeiro e novembro de 2023 foram de R$ 15,4 bilhões. Em 2019, esse montante era de R$ 13,7 bilhões. “Acreditamos que o principal fator que está provocando essa procura pelo seguro prestamista é a maior preocupação das famílias em honrar os seus compromissos financeiros, e a conscientização sobre a importância do seguro para se proteger dos imprevistos”, afirma Daniel Brandão, diretor comercial da Assurant no Brasil.

Em relação à procura pelo seguro, Brandão afirma que um dos impulsionadores de crescimento na Assurant têm sido as operações de financiamento automotivo e CDC (crédito direto ao consumidor). Em 2023, as contratações de seguro prestamista da companhia cresceram 17% no Brasil em comparação com o ano anterior, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). “Ofertamos o nosso seguro em parceria com redes de varejo de todo Brasil, e-commerce, instituições financeiras e montadoras. A seguradora está presente em diversos canais que tenham oferta de crédito e financiamento”.

Luis Reis

Na Zurich, a carteira cresceu 19% no seguro prestamista em 2023, comparado com 2022. “Com o crescimento do mercado de crédito no Brasil, mais pessoas têm acesso a financiamentos, empréstimos pessoais, consignados, financiamentos de veículos, entre outros. O seguro prestamista é frequentemente associado a esses tipos de transações, já que proporciona uma garantia financeira em situações de infortúnios. Isso oferece uma camada adicional de segurança para o segurado e sua família, evitando que as dívidas se tornem um fardo financeiro em momentos difíceis”, afirma Luís Reis, diretor executivo de Parcerias da seguradora.

Segundo Reis, é importante que os corretores de seguros estejam familiarizados com o seguro prestamista, compreendendo suas coberturas, exclusões, condições e benefícios, pois isso permite que possam transmitir confiança aos clientes em potencial. “Os corretores podem identificar oportunidades para oferecer o seguro prestamista ao analisar o perfil dos clientes que estão buscando outros tipos de seguro, como seguro de vida, seguro de automóvel ou seguro residencial. Uma alternativa é estabelecer parcerias com instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito. Os corretores podem oferecer seus serviços como consultores de seguros para essas instituições”.

Nancy Rodrigues

Já na Tokio Marine, foi observada uma alta de 10,2% na procura pelo produto no ano passado em comparação com 2022. “Temos a expectativa que o mercado de seguros, como um todo, se mantenha aquecido nos próximos anos, com oportunidades de crescimento no seguro prestamista. Nesse sentido, os corretores e assessorias exercem um papel fundamental para disseminar a cultura do seguro na sociedade, gerando conscientização nas pessoas sobre a importância da proteção à vida, à família, ao patrimônio e às empresas”, diz Nancy Rodrigues, diretora de Seguros de Pessoas da companhia.

A executiva reforça que os corretores de seguros devem continuar investindo em capacitação profissional e conhecimento do mercado e, principalmente, que conheçam seus clientes e suas necessidades, tendo a tecnologia como aliada na gestão de seus negócios. “Ela é fundamental em processos de prospecção, abordagem comercial, entrega de propostas às seguradoras, e, principalmente, para a ampliação da capilaridade junto à base de clientes. Por serem o principal elo entre as seguradoras e os segurados, esses profissionais desempenham um papel consultivo importante que contribui diretamente para a disseminação da cultura do seguro na sociedade”.

Nicole Fraga

