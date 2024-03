Lojacorr inaugura 61ª Unidade

Capitaneada pelos empreendedores Lucas Camillo e André Oliveira, que têm grande experiência no mercado de seguros, a nova Unidade da Lojacorr foi inaugurada com operação inicialmente de forma digital e chega para expandir a atuação em São Paulo, onde já atuam outras cinco Unidades.

Segundo o diretor Regional SP Centro Norte, André Moreno, o foco da rede é aumentar a capilaridade e capacidade de atendimento. “Já contávamos com as operações do Centro e da Zona Leste, essas duas já mais consolidadas e pioneiras na capital de São Paulo. Depois, já havíamos expandido para a região metropolitana com a Unidade Guarulhos. E, mais recentemente, inauguramos as Unidades Zona Oeste e Zona Norte. Com a chegada da Unidade Zona Sul, fechamos a ‘rosa dos ventos’ e estrategicamente estamos posicionados para atender qualquer corretor paulistano, independentemente de onde ele esteja”, conta.

O concessionário Lucas Camillo e seu sócio André Oliveira avaliaram o modelo da Lojacorr e entendem que as soluções propostas pela rede aos corretores são um diferencial em relação a tudo o que já viram no mercado. “Tenho uma larga experiência no mercado e em atender corretores de seguros, bem como em implantar operações de atendimento via assessoria na capital, e vejo na Lojacorr um ‘shopping’ de soluções e serviços que vão ao encontro das necessidades de muitos dos milhares de corretores que operam por aqui”, avalia Oliveira.

Já Camillo ressalta que começou a olhar para a oportunidade no fim de 2023 e, após visitar uma das Unidades mais consolidadas da Lojacorr, em Campinas, decidiu que era o momento de investir e levar as soluções para a Zona Sul. “André e eu formamos uma excelente dupla nos outros empreendimentos que temos em conjunto, e estou certo de que vamos repetir a dobradinha nessa nova Unidade, onde teremos muito sucesso”, finaliza.

