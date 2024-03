ENS e Grupo A12+ lançam Universidade de Negócios e Seguros

Em uma parceria firmada com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), o Grupo A12+ criou a UNS (Universidade de Negócios e Seguros), que nasce com o propósito de ampliar o conhecimento dos sócios, partners e equipes do Grupo.

Apoiada nos pilares de consolidação da mentalidade empresarial, gestão de performance, inteligência de negócios, gestão de pessoas e planejamento de sucessões, a UNS é voltada não apenas para as empresas, mas para todo o grupo em expansão. Os cursos ofertados promoverão a educação continuada dos colaboradores, crucial para se destacar em mercados cada vez mais competitivos.

Para Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, “investir em conhecimento promove um ambiente de trabalho motivador e engajado, e aprimora habilidades técnicas essenciais para o sucesso nas atividades. Oferecer oportunidades de aprendizado faz parte do nosso propósito de ir além do seguro”.

Já o diretor de Marketing e Tecnologia do Grupo A12+, Flávio Lino de Paula, destaca que a parceria com a ENS “inaugura um novo ciclo de evolução, visando à expansão comercial e à criação de oportunidades de aprendizado para todos os membros do grupo”.

Mais de 1.200 alunos

Ministrados por docentes experientes e reconhecidos no mercado, os cursos oferecidos abrangem uma variedade de temas, desde iniciação em seguros até liderança empresarial e gestão de pessoas, atendendo, assim, às necessidades de colaboradores, líderes de equipe, sócios e partners.

De acordo com a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, a iniciativa promoverá uma mudança organizacional ao proporcionar uma visão integrada do negócio e buscar alinhamento contínuo para resultados. “O objetivo da parceria é estabelecer as bases para uma cultura organizacional sólida e resiliente, impulsionando o sucesso a longo prazo. Por isso, nosso projeto pedagógico adotou práticas voltadas para capacitação, engajamento e desenvolvimento contínuo dos colaboradores, em todos os níveis”.

Segundo o coordenador da Escola Virtual da ENS, Renan Ferraz, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado na Instituição é uma plataforma online que disponibiliza recursos e ferramentas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. “Para o projeto da Universidade de Negócios e Seguros teremos 227 mil horas de aula, que serão disponibilizadas para 24 turmas, totalizando 1.200 alunos”, explica Ferraz.

Aula inaugural

A aula inaugural da UNS ocorreu no dia 27 de fevereiro, com a participação de 470 alunos, para os quais foi apresentada a estrutura do programa e o AVA.

Estiveram presentes Renner Fidelis, Maria Helena Monteiro e Renan Ferraz, além de Esmeralda Rocha, coordenadora de Conteúdo e Planejamento da ENS, e Fernanda Souza, mentora do programa contratada pela A12+.

N.F.

