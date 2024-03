Porto Saúde amplia portfólio no Rio de Janeiro

A Porto Saúde acabou de anunciar novidades em seu portfólio de seguros saúde: a expansão da Linha Pro para a cidade do Rio de Janeiro e o lançamento da Linha Porto Saúde, ambas com a inclusão do Seguro Odontológico sem custo adicional para três a 99 vidas. A ampliação da carteira integra-se ao momento de crescimento da marca, que atingiu, em 2023, mais de 500 mil beneficiários pelo país.

Sucesso em São Paulo e Região Metropolitana após um ano de seu lançamento, a Linha Pro expandiu para o Litoral Paulista, Campinas e região e agora chega ao Rio de Janeiro com benefícios para empresas de três a 99 vidas, contando com três planos (Bronze Rio Pro, Prata Rio Pro e Ouro Rio Pro) com opções sem ou com coparticipação de 10, 20 e 30%, além de descontos em medicamentos em mais de cinco redes de farmácias, telemedicina 24h e assistência viagem nacional por um preço mais acessível e qualidade no atendimento.

Já a Linha Porto Saúde, novo produto da vertical, foi pensada nas necessidades e nos desejos dos clientes e corretores, para pequenas, médias e grandes empresas que buscam um seguro saúde com abrangência nacional, rede otimizada, opções de reembolso e custo-benefício. Conta com time médico próprio, programas de promoção à saúde e descontos em farmácias parceiras, além de ter planos que custam aproximadamente 15% menores que a linha tradicional.

Sami Foguel, CEO da Porto Saúde, reforça a chegada das novidades. “São produtos que trazem visão de futuro e que levam ao mercado todo cuidado da seguradora, permitindo que o pequeno, o médio e o grande empresário tenham acesso a uma excelente medicina e ótimas redes hospitalares”, comenta.

Para os planos de três a 99 vidas de ambas as Linhas, o seguro odontológico está incluso sem custo adicional. As opções de planos de saúde disponíveis, assim como valores e todos os detalhes, devem ser consultados diretamente com os corretores da Porto.

N.F.

Revista Apólice

*As opções de reembolso, coparticipação, remissão e abrangência variam de acordo com cada plano ofertado. Consulte regras e condições