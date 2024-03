As marcas de seguros mais valiosas do mundo em 2023

A Brand Finance divulgou o ranking Insurance 100 2024, apontando que as marcas chinesas continuam a dominar o ranking das marcas de seguros mais valiosas do mundo, com Ping An (valor da marca subindo 1% para 31,4 mil milhões de euros), China Life Insurance (valor da marca caiu 1% para 16,3 mil milhões de euros) e CPIC (marca valor caiu 2%, para 14,3 mil milhões de euros) defendendo as respectivas 1ª, 3ª e 5ª posições. Por seu lado, a alemã Allianz (+13%, para 22,9 mil milhões de euros) e a francesa AXA (+1%, para 15,5 mil milhões de euros) mantêm a 2ª e a 4ª posições, respetivamente, para completar o Top 5.

A LIC da Índia (valor da marca caiu 3,1% para 9,1 mil milhões de euros) emergiu como a marca de seguros mais forte, com um Índice de Força de Marca de 88,3/100 e uma classificação de força de marca AAA. A segunda marca mais forte é a Cathay Life Insurance (aumento de 5,7% no valor da marca, para 4,6 mil milhões de euros), logo à frente da NRMA Insurance (aumento impressionante de 76% no valor da marca, para 1,2 mil milhões de euros).

Entre as marcas que viram o seu valor de marca crescer face à classificação de 2023, destacam-se a australiana NRMA Insurance (76% mais valor de marca, até 1,2 mil milhões de euros) e a dinamarquesa Tryg (valor de marca 61% mais, até 1,6 bilhões) são as marcas que mais cresceram na classificação.

Alex Haigh, Diretor-Geral da Brand Finance Ásia-Pacífico, comentou: “O crescimento contínuo das marcas de seguros chinesas no mercado global sublinha a sua agilidade estratégica e a sua busca incansável pela inovação, enquanto os seus homólogos europeus, como a Allianz e a AXA, “demonstram notáveis adaptabilidade por meio de estratégias centradas no cliente e transformações digitais. Nossa pesquisa mostra que esses players estão bem preparados para crescer em um cenário cada vez mais competitivo.”

A Brand Finance também produz um Índice de Percepção de Sustentabilidade que determina o papel da sustentabilidade na consideração das marcas em todos os setores. Este Índice calcula a proporção do valor da marca atribuível às percepções de sustentabilidade, também conhecido como Valor de Percepção de Sustentabilidade (SPV). VPS é, portanto, o valor financeiro que depende da reputação de uma marca atuar de forma sustentável. Com base nisso, a pesquisa de percepções da Brand Finance é analisada juntamente com os dados do CSRHub sobre resultados ambientais, sociais e de governança (ESG) para determinar o “valor de lacuna” de uma marca. Este é o valor em risco, ou valor a ganhar, derivado da diferença entre as percepções de sustentabilidade e o desempenho real.

A Allianz alemã regista o maior valor de perceção de sustentabilidade, com 3.425 milhões de euros e o maior valor de gap positivo, de 279 milhões de euros. Tanto a percepção de sustentabilidade quanto as pontuações de desempenho da Allianz ficaram acima da média do setor de seguros em todas as dimensões ESG. Isto não só demonstra uma forte consciência externa dos esforços e comunicação de sustentabilidade da Allianz, mas também que os resultados ESG da marca apoiam esta percepção. Um valor de lacuna positivo significa que os resultados de sustentabilidade da marca são melhores do que os percebidos: as marcas podem agregar valor melhorando a comunicação sobre seus esforços de sustentabilidade, de modo que as percepções aumentem para refletir plenamente os resultados reais da empresa. Das seguradoras espanholas, a MAPFRE é a que apresenta o maior valor de percepção de sustentabilidade (290 milhões de euros).

K.L.

