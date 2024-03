Mapfre aumenta 6,5% o valor da sua marca na Espanha

A Mapfre se consolida como a seguradora mais valiosa e forte da Espanha, aumentando o valor da sua marca em 6,5%, segundo o último relatório Insurance 100-2024 da Brand Finance, consultoria em avaliação de marcas. Há poucos movimentos no topo do ranking, que é novamente liderado pela Ping An (31,4 mil milhões de euros), Allianz (23 mil milhões de euros) e China Life Insurance (16,3 mil milhões de euros).

A Brand Finance analisa anualmente mais de 6.000 das maiores marcas do mundo e publica mais de 100 relatórios classificando marcas de todos os setores e países. As 50 marcas de seguros mais fortes e valiosas do mundo estão incluídas no ranking anual Brand Finance Insurance 100 2024. De acordo com este novo estudo, o valor combinado das principais marcas em nível mundial é de 455 mil milhões de euros, 6,4% superior ao das 100 principais marcas.

O valor da marca Mapfre aumentou 6,5% para 3.750 milhões de euros, o que a faz subir 2 posições no ranking, chegando ao 35º lugar mundial. A seguradora apresentou fortes resultados financeiros no final de 2023 – obteve um lucro líquido atribuível de 692 milhões de euros em 2023, 7,7% mais que em 2022. A internacionalização da marca é um dos seus fatores-chave e contribuiu especialmente para os bons resultados. A diminuição de 3,5% no resultado líquido do negócio Ibérico (Espanha e Portugal) é compensada pela presença na América Latina, onde o negócio cresceu 24% no seu conjunto, suportado principalmente por crescimentos de 62% no Brasil e de 43% no México. No ano passado, a MAPFRE continuou sua estratégia de expansão internacional, consolidando sua presença nos principais mercados da América Latina e da Europa. A empresa realizou aquisições estratégicas e estabeleceu alianças comerciais com marcas importantes como Sanitas, Prosegur, MásMóvil, Iberdrola ou Santander, entre outras, para reforçar a sua posição no sector dos seguros a nível mundial.

Pilar Alonso Ulloa, Diretora Geral Ibérica (Espanha, Portugal) e América do Sul: “A MAPFRE continua sendo a marca de seguros mais valiosa e mais forte da Espanha, aumentando seu valor de marca em 6,5% em relação ao ano passado, um pouco acima da média de crescimento do setor, que é de 6,4% globalmente.”

A Mapfre é a 17ª seguradora do mundo em força de marca

Além de calcular o valor da marca, o Brand Finance também determina a força relativa das marcas através de um scorecard equilibrado de métricas que avaliam o investimento em marketing, o valor da marca e o desempenho empresarial (resultados empresariais). Certificada pela ISO 20671, a avaliação do valor das partes interessadas da Brand Finance incorpora dados originais de pesquisa de mercado de mais de 150.000 entrevistados em 41 países e 31 setores.

As pesquisas de mercado que realizamos nos ajudam a identificar a força de uma marca em relação aos seus concorrentes, analisamos o investimento em marketing, o brand equity e os resultados financeiros. Estes factores são decisivos, uma vez que o que é investido em marketing deve ter um impacto específico no valor da marca e deve ser uma ferramenta para atrair receitas.

A Mapfre mantém sólido posicionamento setorial, mantendo os níveis de Força da Marca com uma pontuação que atinge 82,73 pontos em 100 e a classificação da marca AAA-. A marca Mapfre se destaca como uma das mais fortes do setor, como demonstra seu desempenho estável em métricas-chave como Familiaridade, Recomendação e Reputação. Estes fatores têm desempenhado um papel crucial na manutenção da marca entre as 20 mais fortes (17º lugar) do setor.

O notável crescimento dos prémios, especialmente nas atividades de resseguro e de risco global, desempenhou um papel importante. Além disso, a empresa experimentou uma melhoria substancial no seu índice combinado, impulsionado pela recuperação do mercado de resseguros, especialmente nas coberturas catastróficas. Apesar de enfrentar os encargos financeiros derivados de grandes eventos catastróficos, os resultados financeiros da MAPFRE em sua unidade de seguros experimentaram um crescimento notável, com volume de prêmios e receitas recordes. Em 2023, o grupo atingiu máximos históricos em prémios, à medida que o negócio se diversificou entre linhas de negócio e regiões geográficas, apesar das incertezas. O Brasil foi um dos principais contribuintes para a melhoria dos resultados que a empresa obteve em 2023, enquanto a Península Ibérica apoiou com a sua forte contribuição para os prémios.

O Grupo Catalana Oeste, 103º colocado, está prestes a entrar no ranking do setor. A seguradora catalã aumenta o valor da sua marca em 23%, mas não consegue figurar entre as 100 melhores. O Grupo Catalana Oeste (GCO) encerrou o exercício de 2023 com sólidos resultados empresariais: um resultado consolidado de 615,5 milhões de euros, mais 13,4% que em 2022. 2024 será o primeiro exercício em que a sua marca mais emblemática, Seguros Catalana Occident, ‘desaparecerá’ e passará a se chamar Occident, após a fusão dos quatro negócios tradicionais do grupo.

K.L.

Revista Apólice