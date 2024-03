23º Congresso: Corretoras de seguros poderão inscrever até 4 pessoas

As corretoras de seguros poderão inscrever até 4 pessoas no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e na Exposeg. Para assegurar condições bem favoráveis, mais prazo para pagar e a possibilidade de escolher a melhor opção de hospedagem, os corretores responsáveis por essas empresas deverão confirmar as inscrições até o dia 30 de abril através deste link.

Para os associados aos Sincors, pessoas físicas ou jurídicas, o valor pago até 30 de abril será R$ 985,00. O corretor PF pagará essa quantia por sua inscrição e igual valor para inscrever um acompanhante. A inscrição de acompanhante menor de idade custará R$ 493,00.

O valor aumenta para R$ 2.167,00 para corretores de seguros não associados, mas que têm registros ativos na Susep (Superintendência de Seguros Privados). O mesmo valor valerá para um acompanhante (pessoas físicas) e para até 4 pessoas inscritas pelas corretoras de seguros não associadas. Nestes casos, a inscrição para acompanhante menor custará R$ 1.084,00.

Até o final de abril, as mesmas vantagens serão asseguradas aos demais congressistas, que irão desembolsar R$ 2.750,00 pela inscrição (valor válido também para um acompanhante) ou R$ 1.375,00 para acompanhante menor. Esses valores podem ser pagos em até seis vezes no cartão de crédito.

A inscrição Congresso assegura a participação na plenária, onde serão discutidas as grandes questões da atualidade, incluindo inovações tecnológicas, novas oportunidades de diversificação dos negócios e dicas para ampliar a carteira de clientes, além das projeções sobre o que o futuro reserva para o setor; livre acesso à EXPOSEG, feira de negócios do mercado que contará com stands das maiores seguradoras no país e de outras empresas do setor, e onde serão lançados produtos e serviços; três grandes shows com atrações nacionais; alimentação (almoço e jantar); transfer de hotéis até o local do evento (horários e a relação de hotéis serão divulgados em breve); e sorteios de 6 carros zero km (para associados ao Sincor), notebooks e scooters elétricas (somente para corretores ativos na Susep),

A hospedagem não está incluída na inscrição. O 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e a EXPOSEG serão realizados, simultaneamente, no centro de exposição Expo MAG, no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de outubro deste ano.

Promovido pela Fenacor em parceria com os sindicatos filiados e tendo o Sincor-RJ como coanfitrião, o Congresso conta com apoio institucional do IBRACOR e da CNC. O tema principal desta edição será “O futuro da distribuição de seguros no Brasil”.

