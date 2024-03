Prudential do Brasil fecha 2023 com faturamento de R$ 5,4 bilhões

A Prudential do Brasil encerrou o ano de 2023 com um faturamento recorde de aproximadamente R$ 5,4 bilhões, considerando as operações de Vida Individual e Vida em Grupo. O volume de prêmios emitidos atingiu R$ 4,9 bilhões no segmento individual, alta de 18% na comparação com o ano anterior.

O desempenho foi superior ao mercado e posicionou a seguradora em 4º lugar no ranking brasileiro do setor de seguros de pessoas com 8,7% de participação de mercado e ganho de + 0,7 p.p. comparado ao ano anterior, segundo dados da Susep (Superintendência Nacional de Seguros Privados). No segmento de Vida em Grupo, a companhia registrou uma alta expressiva nas emissões de prêmios respondendo por R$ 513 milhões no último exercício.

Consistente com a sua solidez histórica, o índice de solvência da Prudential, que mede a saúde financeira da empresa, se manteve, em 2023, em patamares superiores ao exigido pelo órgão regulador. No consolidado do ano, a companhia teve um lucro líquido de R$ 889 milhões, enquanto o resultado operacional alcançou R$ 1,4 bilhão. Atualmente, a seguradora possui mais de 4 milhões de clientes protegidos.

“Nossa operação apresentou resultados bastante consistentes, o que reforça a solidez e a capacidade financeira da empresa para honrar os compromissos de longo prazo. Este ano, evoluiremos na nossa estratégia de crescimento trabalhando forte para diversificar nosso portfólio de produtos e fortalecer ainda mais os canais de distribuição, tendo sempre o cliente como foco principal. Nosso objetivo é construir relações para a vida inteira sempre orientados pelo nosso propósito de proteger vidas”, ressalta a presidente da Prudential do Brasil, Patricia Freitas.

N.F.

