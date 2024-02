Unimed descredencia 37 hospitais de SP, RJ, BA, MA e DF

EXCLUSIVO – Durante o feriado de carnaval, a Unimed anunciou o cancelamento do credenciamento parcial ou total (para planos individuais, PME e de afinidade) de 37 hospitais localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal. Os serviços serão encerrados em 4 de março.

De acordo com a reportagem do portal InfoMoney, a Rede D’Or foi a mais afetada pelos descredenciamentos, com 12 hospitais programados para serem completamente descredenciados (dez deles no estado de São Paulo) e um previsto para ter os serviços de emergência interrompidos. A Dasa vem em seguida, com quatro hospitais parcialmente descredenciados, seguida pela Amil (um hospital descredenciado; e mais um parcialmente descredenciado), Hapvida (um hospital descredenciado), Grupo Santa (um hospital parcialmente descredenciado), Prevent Senior (um hospital parcialmente descredenciado) e Kora (um hospital parcialmente descredenciado).

O BTG Pactual mapeou 1.384 leitos nas 12 instalações da Rede D’Or que serão completamente descredenciadas pela Unimed (aproximadamente 12% da capacidade total da companhia). Ao assumir que 80% desses leitos estejam operacionais e que a Unimed Nacional represente cerca de 10-15% do faturamento nessas unidades, o banco projeta que o impacto da interrupção abrupta dos serviços poderia atingir cerca de 111-165 leitos operacionais da companhia (1-2% dos leitos operacionais).

Segundo cálculos do Itaú BBA, nos quais o banco multiplicou o número de leitos de cada hospital descredenciado pela participação de mercado da Unimed Nacional, o impacto potencial nos leitos operacionais é menos significativo do que o anúncio em 2023, quando resultou no fechamento de cerca de 300 leitos operacionais da Rede D’or.

Ainda de acordo com informações do InfoMoney, a operadora comunicou que irá oferecer alternativas aos clientes dos planos afetados, com redirecionamento para outros hospitais de sua rede nas regiões impactadas. É importante que os beneficiários verifiquem junto à empresa quais são essas alternativas e como proceder em caso de necessidade de atendimento médico.

