Francisco Pantoja é o novo COO da Conversu

A Conversu, insurtech especializada em Atendimento ao Cliente com o uso de IA, anuncia a contratação de Francisco Pantoja como novo COO da empresa. Gabriel Sares, CEO da Conversu, justificou a escolha: “Pantoja tem uma longa trajetória como executivo no mercado editorial de seguros, onde construiu uma grande malha de relacionamento com os diversos agentes do setor, e que pode nos ajudar bastante na operação do negócio”.

Pantoja, por outro lado, viu neste convite uma oportunidade muito interessante em trabalhar com um produto voltado a melhorar a experiência do cliente, agilizando o atendimento e com mais eficácia. “A comunicação deve ser rápida e atender as necessidades do cliente. O modelo tradicional de atendimento automatizado gera muito desgaste por ser moroso e muitas vezes precisar de mais intervenção humana. Estou muito feliz em poder ajudar neste processo de inovação no atendimento ao cliente. ”

