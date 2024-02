Prudential do Brasil promove encontro com sua rede de franquias

A seguradora Prudential do Brasil realizou o encontro anual estratégico com os master franqueados de sua rede de franquias nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. O Master Franchise Meeting (MFM) reuniu 271 master franquias, empresas responsáveis pelo crescimento e suporte da rede dos corretores franqueados Life Planner. O evento é promovido com objetivo de valorizar, premiar e engajar a rede franqueada para o ano que inicia. Participaram os executivos da alta liderança da companhia, como a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, o presidente da Prudential Internacional para Mercados Emergentes, David Legher, além de representantes da seguradora do Japão, incluindo o presidente Kan Mabara, que estava em visita ao Brasil.

Na ocasião, foram apresentados os resultados do canal Life Planner em 2023, a estratégia de expansão da rede franqueada para os próximos anos, iniciativas de marketing e clientes, entre outras novidades. O encontro contou também com uma programação de palestras sobre negócios com dois convidados especiais: o empreendedor Tallis Gomes, fundador do Easy Taxi, e Alexandre Espíndola, autor do livro “Felicidade do cliente, uma viagem pelo mundo Disney” e um dos maiores especialistas brasileiros no modelo de gestão do parque, para falar sobre encantamento de clientes. Salas temáticas e reuniões regionais complementaram os dois dias com bastante troca de experiências e aprendizado entre os empresários participantes.

Um dos pontos altos do MFM é o momento de premiar as master franquias que mais se destacaram no ano passado. Também é no MFM, que a seguradora anuncia o local da próxima convenção anual, a President’s Trophy Convention – PTC 2025: desta vez, acontecerá em um hotel dentro do complexo de parques da Universal, em Orlando, na Flórida (EUA).

“O reconhecimento é parte da nossa estratégia de negócio. Com muito orgulho, valorizamos e reconhecemos os responsáveis técnicos destas master franquias e comemoramos juntos os resultados obtidos por este canal. Agradeço a todos por tudo que estamos construindo. Sempre com foco na longevidade das parcerias, mentalidade de expansão e rentabilidade do nosso modelo de negócios, estou certo que teremos um futuro espetacular”, diz o vice-presidente de Negócios Life Planner da Prudential do Brasil, Rodrigo Prosdocimi.

N.F.

Revista Apólice