Sincor-SP trabalha para atrair associados e trazer dados para o mercado

EXCLUSIVO – O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) promoveu na manhã desta quinta-feira (22) o 1º Fórum com a Imprensa Especializada 2024. Boris Ber, presidente da entidade, conversou com os jornalistas sobre o planejamento do sindicato para 2024 e quais ações o Sincor-SP deve realizar ao longo do ano.

“Temos a obrigação de melhorar o mercado. Para isto, em julho vamos lançar a pesquisa Avatec, que retrata o nível tecnológico das corretoras de seguros em todo Brasil. Além disso, vamos repaginar o Programa de Melhoria Contínua, que avalia os serviços prestados pelas seguradoras, e o estudo PEX, que traça o perfil das corretoras de seguros brasileiras. É função do Sincor-SP alimentar o mercado de informações, fornecendo dados para que o setor saiba como agir”, afirmou Ber.

O presidente do Sincor-SP também comentou sobre as novidades que a entidade deve implementar no Conectacor. “O corretor associado manda sua pergunta, o time do sindicato pesquisa sobre o tema e responde, deixando a resposta disponível para caso mais corretores tenham a mesma dúvida. Para isso, iremos investir em uma Inteligência Artificial, e as próprias seguradoras irão nos atualizar sobre seus produtos para mantermos as informações atualizadas na plataforma”.

Sobre o DiskSincor, Ber afirmou que a entidade bateu 80% de reversão de negativas de sinistros em diversas carteiras, o que ajuda na manutenção da carteira dos associados. “Isso demonstra a importância do sindicato no dia a dia dos corretores de seguros e na defesa da categoria. Atualmente, temos 10.939 associados. Devemos divulgar mais os benefícios que o Sincor-SP oferece aos corretores, e através do trabalho do nosso time de comunicação iremos conseguir chegar na ponta para atrair a atenção do corretor que ainda não é sócio”.

Segundo Ber, os Fóruns de Oportunidades promovidos pela entidade em diversas regionais estão previstos para começar em abril e irão contar com um novo formato, auxiliando ainda mais na capacitação e networking dos corretores. Em 06/10, o Sincor-SP deve lançar a campanha de comemoração dos seus 90 anos.

Nicole Fraga

Revista Apólice