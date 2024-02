Care Plus revela conselhos para viver melhor

Qual conselho você daria para alguém viver melhor? Essa é a pergunta chave que permeia a mais nova campanha da operadora de saúde Care Plus, criada pela DM9. Com estreia no próximo dia 22, a comunicação reforça os valores e propósitos da marca na direção de ações para uma vida mais saudável e feliz.

A campanha conta com filmes de 30’, 45’ e 60’ segundos, que serão veiculados em canais fechados, plataformas digitais e no cinema. Por meio de uma narrativa leve, humana e emocional, pessoas de todas as idades compartilham seus conselhos para uma vida melhor. Entre eles, cuidar dos amigos, ser sincero e passar mais tempo com a família e as pessoas que você ama, por exemplo.

Os depoimentos são acompanhados pela trilha da canção Think Twice, composta pelo duo inglês Groove Armada (Andy Cato e Tom Findlay) e a cantora Neneh Cherry. O filme também destaca atributos e serviços da operadora, como apoio psicológico 24 horas, programa de gestantes com equipe multidisciplinar, rede credenciada com especialistas reconhecidos e um serviço humanizado. A assinatura que fecha as peças criativas é “Plano de saúde Care Plus. O Lado Plus da Saúde”.

O plano de mídia também contempla spots de rádio e comunicação out of home. “Mais que reforçar o nosso propósito, a campanha deste ano endossa uma característica que faz parte do DNA da Care Plus: a escuta ativa. Todos os dias, somos convidados a escutar e incorporar às nossas vidas estes conselhos e reflexões porque é isso que traz o cliente para perto de nós e nos permite viver o nosso propósito de ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas, saudáveis, felizes, criando um mundo melhor”, afirma Vivian Bennett, diretora do Cliente da empresa.

“Buscamos um jeito humano e próximo para falar sobre como vamos viver melhor nos próximos anos”, pontua Laura Esteves, VP de criação da DM9.

