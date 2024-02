Oneglobal expande operação na Região Sul

A Oneglobal Brasil anunciou a sua expansão para a região sul do Brasil. Com o compromisso de oferecer produtos/serviços de qualidade e um bom atendimento, a empresa vai levar mais expertise com a chegada de Fernando Osório, head da Região Sul, e Pedro Mendes, broker, que já estão prontos para atender às necessidades específicas da região com profissionalismo e excelência. Além disso, para reforçar a potência comercial da companhia, se junta ao time da Oneglobal Rafael Rosa, que irá atuar como consultor.

A empresa está presente em várias cidades da região sul, o que permite atender de maneira mais eficaz e próxima aos clientes locais. Além disso, a Oneglobal conta com um portfólio adaptável para atender às demandas específicas da região, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras.

“É com grande entusiasmo que me uno à equipe da Oneglobal. Como recém-chegado, trago comigo o compromisso com o sucesso de nossas operações, especialmente aqui no Sul do Brasil. Essa região oferece um imenso potencial de desenvolvimento em cultura de gestão de risco através da força de trabalho dos gaúchos, comprometida com a utilização responsável da riqueza dos recursos naturais da região. Estamos diante de uma oportunidade sem precedentes para expandir nossa presença e solidificar nosso propósito no setor”, afirma Osório.

