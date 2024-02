Nova campanha publicitária da Seguros Unimed apresenta diversificação do portfólio

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, se apropriará da força que a marca tem no setor da saúde para reforçar ao público que também é especialista na proteção à vida e ao patrimônio das pessoas, com soluções em seguros de Vida e Residencial, e no cuidado com a saúde bucal, com a oferta de planos odontológicos. De forma bem humorada e com uma estética que faz referência à publicidade de laboratórios farmacêuticos, a seguradora lança nova campanha publicitária hoje (29), em parceria com a agência DPZ e a produtora O2.

A iniciativa prevê entradas em Pay-TV (Televisão por assinatura), Rádio, OOH (Mídia Exterior) e mídia digital, apresentando cada seguro como se fosse um tratamento médico que age para acabar com as “dores” do cliente. De acordo com Renata Ucha, superintendente de Marketing da empresa, a ideia é ressaltar que a seguradora também é referência em outros ramos, e que sua tradição, expertise e força no segmento saúde estão presentes nesses produtos que completam o portfólio.

“Somos uma marca reconhecida como especialista em saúde há mais de 55 anos, e temos feito um trabalho forte de comunicação ao longo do último ano para destacar a diversidade do nosso portfólio. Nesta nova etapa, mostramos, de forma mais detalhada, por meio de situações rotineiras, as vantagens e a segurança que o consumidor terá na contratação desses produtos. Usamos o universo da saúde para retratar esses casos com peças que remetem a comerciais farmacêuticos. A cada questão apresentada, o seguro entra como o ‘remédio’ que acaba com os problemas do cliente”, explica a executiva.

No filme do seguro residencial, a campanha traz a situação de uma mulher que chega em casa, cheia de compras, e encontra a cozinha alagada devido a um cano furado. Com o imprevisto, ela fica aflita, leva as mãos à cabeça como se tivesse sentindo dor, e então o encanador, assistência oferecida por um prestador parceiro da Seguros Unimed, entra como o remédio para esse contratempo. A dinâmica é parecida nas peças do plano odontológico, na qual o personagem sai de férias para surfar e acaba quebrando o dente, mas consegue superar o imprevisto amparado por uma solução da empresa, e assim também com o seguro de vida, que mostra um pai preocupado ao descobrir que terá trigêmeos. Todos trazem a assinatura final: “ao persistirem os sintomas, um corretor deverá ser consultado”, destacando o importante papel do corretor como principal canal entre seguradora e público.

“Para gerar diferenciação numa categoria cuja comunicação é funcional e sem distinção, promovemos o portfólio da Seguros Unimed apostando na origem do sobrenome Unimed, que automaticamente remete à saúde. Então, enxergamos as modalidades de seguros através dessa lente: a receita para a saúde da casa, do sorriso ou do futuro. A partir dessa premissa, fizemos uma paródia divertida da linguagem da indústria farmacêutica, trazendo o clássico ‘boneco em 3D’ reagindo a problemas do dia a dia de um jeito completamente inusitado. Até a famosa mensagem de encerramento do segmento está presente aqui: ao persistirem os sintomas, um corretor deverá ser consultado”, explica Fabio Mozeli, VP de Criação da DPZ.

N.F.

Revista Apólice