Liberty lança primeira campanha de incentivo para corretores de 2024

A Liberty Seguros, marca que integra o Grupo HDI, anunciou o lançamento da primeira campanha de incentivo para corretores de 2024, com foco em seguros de vida. A ação faz parte do programa Cresça com o Vida, projeto da empresa que visa desenvolver os profissionais e ampliar seus negócios no segmento, além de reconhecer os parceiros que tiverem as melhores performances em vendas de produtos do setor.

A campanha teve início no dia 1º de fevereiro e se estenderá até 30 de abril, com emissões válidas até o dia 15 de maio deste ano. A ação será dividida em duas mecânicas de premiação, a “Vendeu, Ganhou” e o “Ranking Corretor”, e os produtos participantes são Liberty Vida Perfil, Liberty Vida Especial, Liberty Affinity Vida, Liberty Vida Global e Liberty Vida Mais Tranquila.

No primeiro formato, a cada apólice de vida emitida dos produtos contemplados, o participante ganha R$ 50 no cartão Cresça com a Liberty, e a cada emissão do produto Vida Mais Tranquila, o profissional recebe R$ 30 no Cartão. Já na categoria “Ranking Corretor”, os três parceiros que mais se destacarem durante o período da iniciativa concorrem a uma bicicleta, um relógio smartwatch e R$ 1 mil em créditos no cartão. Os interessados em participar da campanha podem acessar este link para mais detalhes.

“A frente de seguros de vida é extremamente estratégica para o Grupo HDI, e vemos um grande potencial neste segmento em 2024 e nos próximos anos”, explica o diretor de Seguros de Pessoas do Grupo HDI, Alexandre Vicente. “Nesse contexto, um dos nossos focos é constantemente lançar projetos que empoderem e eduquem os corretores sobre a venda dessas proteções, para que eles continuem atuando como os verdadeiros agentes de negócio que são, ensinando os consumidores sobre a importância desses produtos e contribuindo para o desenvolvimento do mercado segurador como um todo”, completa o executivo.

