A WTW realizou um evento com seus clientes atuais e futuros para falar sobre uma abordagem mais assertiva sobre os riscos. No momento em que o mercado internacional está em um momento “hardy'”, o trabalho das corretoras torna-se mais necessário e visível, para buscar as melhores soluções de mitigação e colocação dos riscos.

O Brazil Country Head da WTW, Eduardo Takahashi disse que é preciso simplificar a linguagem de risco que é levada para o cliente. “O mercado de seguros possui uma série de soluções e produtos que podem ser oferecidos aos clientes, mas é preciso, antes disso, entender o risco do consumidor”. Ele afirmou que o desafio é se aperfeiçoar para entender melhor o contexto da indústria do cliente e os seus riscos.

O evento foi dividido em três partes: “Follow the money”, para discutir as carteiras e produtos que atuam para cobrir os investimentos em infraestrutura; “Suplly Chain e os desafios logísticos”, para mostrar a importância de estar com o cliente desde a produção até a distribuição de seus produtos, com foco no seguro de transporte; e “Transição energética”, principalmente olhando para pontos da agenda ESG que afetam não apenas o mercado de seguros, mas todas as cadeias produtivas.

Seguindo o título do evento, “A smarter way to risk: unlocking 2024 perspectives”, Takahashi salientou que a maneira mais inteligente de tratar o risco é a maneira mais eficiente e que traz resultados. “A gente consegue endereçar todos os riscos. A questão não é ser mais ou menos especialista em produtos, mas especialista em cliente. Precisamos de um olhar cuidadoso para a indústria, para a cadeia de valor do cliente e entender o risco para o qual o cliente precisa de solução”, finaliza o Country Head da WTW.