Setor de Transportes vive momento de transformação

A 9ª edição do Congresso Expo Cist, organizada

pelo CIST (Clube Internacional de Seguros de Transporte)

aconteceu entre os dias 7 e 8 de novembro no WTC, em

São Paulo, trazendo temas que impactam a gestão de riscos e a utilização de novas tecnologias. Além disso, a feira

reuniu profissionais renomados para comentarem sobre

leis, alterações climáticas e as relações comerciais entre

países que se encontram em guerra.

Os desafios do transporte de carga para 2024; tecnologia e inovação na logística: oportunidades, riscos e

desafios para seguro transporte de carga; a transformação

da matriz logística, riscos e seguros intermodal; diálogo

entre o Poder Judiciário e o mercado segurador; novas demandas e soluções para seguros de transporte; e desafios

e oportunidades da logística integrada foram alguns dos

assuntos debatidos entre especialistas de diversas áreas

do setor.

Rene Ellis, diretor executivo do CIST, comentou

sobre algumas iniciativas do Clube. “Este ano realizamos

sete workshops de diferentes temas para discutir sobre assuntos de interesse público do nosso mercado. Lançamos

uma Inteligência Artificial onde os interessados poderão

acessar o site do CIST para poder consultar questões técnicas sobre logística, transporte, seguros, gerenciamento

de risco e tudo mais. Quero agradecer os patrocinadores

do nosso evento, pois sem eles nada seria possível. Em

março, iremos abrir uma nova rodada de patrocínio para

o Clube e queremos seguir para assumir novos desafios.

Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento

com todos os agentes do mercado, inclusive fechamos

parceria com a Unip (Universidade Paulista) para oferecer

cursos de capacitação e MBA”

EXPO CIST