Vem aí mais uma edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros

Já estão abertas as inscrições para o VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, organizado pela Escola de Negócios e Seguros (ENS) com apoio institucional da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg.

As inscrições podem ser realizadas até 31 de maio de 2022. Estão em disputa cinco categorias, quatro delas já conhecidas dos jornalistas: Mídia Impressa, Audiovisual (incluindo Rádio e TV), Webjornalismo e Imprensa Especializada do Mercado de Seguros. A quinta categoria é uma novidade desta edição, com o tema inédito Inovação. A proposta é estimular a produção de reportagens com foco em ideias originais, criativas e inovadoras, desenvolvidas por empresas que agregaram novas tecnologias e ferramentas disruptivas, a fim de proporcionar melhorias para todo o setor de seguros.

Poderão concorrer nessa categoria reportagens e artigos publicados e/ou veiculados na mídia impressa, rádio, TV, Websites e na Imprensa Especializada, que versem sobre ações desenvolvidas por instituições e empresas do mercado com o objetivo de preparar os profissionais do setor para atender, com agilidade, qualidade e eficiência, as novas demandas dos consumidores brasileiros.

Cada categoria terá cinco finalistas, escolhidos por uma Comissão de Seleção. Serão premiados os três melhores trabalhos, eleitos pela Comissão de Julgamento. Podem ser inscritas reportagens e matérias veiculadas entre 16 de novembro de 2020 e 30 de maio de 2022. Com um total de R$ 120 mil, a premiação está distribuída da seguinte maneira: R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

Desde 2016, o Prêmio tem se consolidado como um reconhecimento aos profissionais de imprensa que cobrem um setor estratégico para o Brasil. Nas cinco edições anteriores, foram mais de 3.500 trabalhos inscritos, produzidos por cerca de 700 profissionais. A cerimônia de premiação da sexta edição deverá ocorrer entre junho e setembro de 2022, provavelmente em formato via Web.

As inscrições e o regulamento completo do VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros estão disponíveis no endereço premiodejornalismo. ens.edu.br.

K.L.

Revista Apólice