Josimar Antunes é o novo presidente do Sincor-BA

O Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia realizou no dia 5 de janeiro, a cerimônia de posse do novo presidente. Josimar Antunes Ribeiro foi eleito através de uma chapa única e vai assumir o mandato. Ele era o Vice-Presidente na gestão anterior, gerida por Wanderson Nascimento. O comando do Sincor-BA será realizado por um representante do setor, que atuou como Diretor Social do Clube dos Seguradores da Bahia por vários mandatos.

O novo presidente afirma que será um desafio estar frente a uma entidade que atua junto aos corretores de seguros, por cerca de 75 anos. “Estou motivado e aceitei essa nova missão na minha rotina, que é estar a frente do Sincor-BA, atendendo todas as demandas da categoria. Estamos ao dispor dos corretores de seguros, dos executivos das seguradoras e das empresas prestadoras de serviços, ligadas ao setor”, explicou.

Josimar Antunes Ribeiro é bacharel em Direito e Ciências Contábeis, com licenciatura em Administração. Atuante na área bancária de 1986 a 2001, quando fundou a NovaFuturus Corretora de Seguros.

K.L.

Revista Apólice