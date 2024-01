Austral Re contrata nova diretora de Vida e Saúde

A Austral Resseguradora anuncia Alessandra Monteiro como sua nova diretora de Subscrição de Vida e Saúde. Com mais de 20 anos de experiência de mercado, ela chega com a missão de ampliar e fortalecer a participação da empresa nesse segmento, aplicando seu conhecimento para desenvolver essas linhas de negócio. Seu objetivo é promover o crescimento sustentável da área, dialogando com os clientes através de soluções inovadoras.

“Com a pandemia e o despertar das pessoas para o seguro de Vida, as resseguradoras foram as grandes parceiras das seguradoras para garantir o pleno funcionamento do mercado. Mesmo com sinistros, o ramo cresceu em prêmios e tem tudo para evoluir ainda mais em 2022. A Austral Re quer ter um papel cada vez mais relevante neste cenário promissor de negócios”, declara.

Formada em Estatística e com pós-graduação em atuária, Alessandra atua no resseguro de Vida há mais de 17 anos e conta com uma visão analítica do mercado no Brasil e América Latina. “A Austral Re é uma importante resseguradora para os países latino-americanos. Na região, há um alto potencial de crescimento de novos negócios e produtos. Quero contribuir para ampliar a internacionalização da carteira de vida e saúde da empresa”, cita.

Alessandra acredita que o seguro de vida experimenta um ciclo de crescimento e, inclusive, nos últimos anos superou os prêmios do ramo de Auto. “De janeiro a outubro de 2021, foram mais de 697 milhões em prêmios cedidos em resseguros. As apólices individuais ganham fôlego em contratação e o cliente busca estruturas diferenciadas para mitigação de riscos. Queremos aproveitar esse momento de maior conscientização da população sobre a importância de ter uma proteção de seguro e, apoiar cada vez mais as seguradoras, contribuindo com novos produtos e novas formas de pensar a gestão de sinistros, a precificação e os contratos nesta área”, finaliza.

