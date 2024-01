Sinog representa 71% dos beneficiários de planos odontológicos

A Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) alcançou

em 2023 a representatividade de 71% dos beneficiários de planos odontológicos em todo o Brasil, abrangendo territorialmente 12 Estados. Este marco consolida a organização como a entidade com o maior market share do país nesse setor em constante crescimento.

Com o apoio de suas associadas, a Sinog é a principal interlocutora para incentivar o diálogo permanente e propor pautas relacionadas ao setor de odontologia suplementar junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e outros órgãos públicos, as operadoras, prestadores de serviços e a sociedade, estabelecendo-se como uma voz ativa na busca pela qualidade de vida dos brasileiros.

Em consonância com seu compromisso com a melhoria da saúde bucal da população, a entidade tem como foco intensificar o diálogo com o Ministério da Saúde, buscando contribuir para a democratização do acesso ao serviço. A Associação expressa sua preocupação diante das estatísticas alarmantes que indicam que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente, reforçando a urgência de ações efetivas.

A ANS divulgou os números de beneficiários de planos de saúde referentes a outubro de 2023. O mercado exclusivamente de planos odontológicos continua em ascensão, contando agora com mais de 32 milhões de brasileiros que aderiram a alguma modalidade, a maioria com cobertura abrangente do rol da ANS. No comparativo entre 2022 e 2023, foram adicionadas 2,4 milhões de beneficiários em um ano.

O presidente da Sinog, Roberto Cury, destaca que o movimento criado pela Associação, de conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde bucal, o Julho Neon, contribuiu significativamente para a crescente aderência dos brasileiros aos planos odontológicos. Sua campanha em 2023 impactou mais de 107 milhões de pessoas.

“O tamanho de nossa representatividade nacional é a constatação de que diversas operadoras de planos odontológicos estão alinhadas aos nossos objetivos de democratização do acesso à saúde bucal, e se sentem representadas nas ações e pleitos que lideramos perante a ANS e a sociedade”, comenta Cury. “Essa marca nos permite intensificar nossos esforços para 2024, trazendo cada vez mais tópicos para o debate público”, ele complementa.

N.F.

Revista Apólice