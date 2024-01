HDI e Zletric inauguram pontos de recargas para veículos elétricos

A parceria entre a HDI Seguros e a Zletric segue trazendo novidade e vantagens para os clientes HDI Auto. Só no mês de dezembro, as companhias inauguraram mais oito estações de recarga que levam a marca da seguradora, sendo cinco em São Paulo, no World Trade Center e no Shopping D&D, e três em Curitiba, no Condomínio Office Park.

“Estamos em um momento crucial do planeta, onde mais do que nunca se faz necessário a transição para uma matriz energética sustentável. Por isso, ao fechar a parceria com uma empresa do tamanho da Zletric, queremos, além de oferecer vantagens para nossos segurados, incentivar a adoção de veículos híbridos e elétricos entre nossos consumidores, como forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Não estamos medindo esforços para juntos expandirmos o número de estações de recarga e tornar cada vez mais comum, cômodo e seguro o uso destes novos tipos de automóveis”, explica Carla Oliveira, diretora de Produto Auto da seguradora.

Hoje, os clientes do HDI Auto contam com cobertura específica para veículos híbridos e elétricos, onde dispõem de serviço de guincho 24h, em caso de pane elétrica, com remoção até um ponto de recarga mais próximo ou para residência indicada, reposição do cabo de carregamento plug-in (desde que seja de fábrica), em caso de indenização integral do veículo proveniente de roubo ou furto.

Além dessas vantagens, a parceria com a Zletric garante descontos exclusivo de 30% para carregamento dos automóveis nas estações de recarga da rede, sem limite de utilização. Os segurados da HDI ainda contam com acesso personalizado no aplicativo da Zletric, onde a identificação para utilização do benefício ocorre por meio do registro já no login, com placa do automóvel, CPF e número da apólice. O app está disponível para download com compatibilidade para os sistemas IOS e Android. As duas empresas têm planos de seguir a expansão dos pontos de recargas personalizados da seguradora.

N.F.

Revista Apólice