ENS oferece desconto no Curso para Habilitação de Corretores de Seguros

Em São Paulo ou no Rio de Janeiro; Minas Gerais ou Brasília; do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. O Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS) pode ser feito em qualquer cidade, de todos os estados do País.

Ministrado pela ENS (Escola de Negócios e Seguros), o CHCS é composto pelas etapas de Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos. A partir de 11 de março, novas turmas terão início.

Além de contar com abrangência nacional e preparar os alunos para comercializar todos os tipos de seguros, o curso tem duração de oito meses e as três etapas podem ser realizadas juntas ou separadamente, em aulas online ao vivo.

Segundo a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, “a Escola promove, de forma eficiente e com excelência, a Habilitação dos Corretores de Seguros no Brasil”. A executiva lembra que, há décadas, o curso forma novos profissionais preparados para ingressar no mercado de seguros. “O CHCS é uma sólida referência. Em pouco mais de 52 anos, atingimos a expressiva marca de mais de 120 mil profissionais capacitados em todo o País”, declara Maria Helena.

Os interessados em investir em uma carreira de sucesso dentro de um mercado em constante crescimento têm até 26 de janeiro para garantir matrícula no curso completo com 15% de redução. Assim, o valor passa de R$ 6.846,00 para R$ 5.819,00.

A partir de 27 de janeiro, o CHCS poderá ser adquirido com desconto de 10%. As opções de pagamento são cartão de crédito, em até 12 vezes sem juros e sem recorrência, ou com recorrência em 10 vezes; boleto bancário, em até 10 parcelas, também sem juros; e à vista no boleto, com abatimento adicional de 5%.

