Seguro garantia estendida é aposta para 2024

O seguro garantia estendida, que oferece coberturas extras para danos de aparelhos eletrônicos, celulares, equipamentos de som, TVs, geladeiras, fogões e máquinas de lavar, cresceu quatro vezes mais que o comércio varejista em 2023. Segundo a FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), enquanto o seguro arrecadou R$ 2,7 bilhões de janeiro a outubro, crescimento de 4,4%, no mesmo período, a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE apontou expansão de 1% do mercado de móveis e eletroeletrônicos, segmentos em que a venda de garantia estendida mais se destaca.

“Olhando para a frente, com a perspectiva de manutenção de queda dos juros, mais acesso a crédito, e melhora do emprego e do consumo, a expectativa é que o garantia estendida volte a seus níveis históricos”, afirma Luís Reis, presidente da comissão de afinidades da FenSeg.

Em 2023, a FenSeg lançou em março o guia “Entenda o Seguro de Garantia Estendida: Orientações para o Consumidor”. A nova edição, revista e ampliada, lançada no Mês do Consumidor, explica os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas na contratação, utilização e atendimento deste seguro que cobre custos de peças e da mão de obra envolvida no conserto, e cuja cobertura extra inicia após o término da garantia do fabricante ou fornecedor do produto.

N.F.

Revista Apólice