Allianz Seguros divulga Relatório de Sustentabilidade

A Allianz Seguros acaba de lançar o Relatório de Sustentabilidade com foco nas ações ambientais, sociais e de governança realizadas no país. O documento traz os principais feitos da companhia ao longo de 2024, os resultados alcançados no período e as iniciativas previstas para os próximos anos.

Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, reforça que a empresa vem incorporando cada vez mais as práticas ESG em seu dia a dia, impulsionando essas iniciativas em todos os níveis da organização e promovendo ações que protegem e fortalecem as comunidades onde atua. “Sustentabilidade e crescimento caminham juntos. Com essa visão, trabalhamos para construir um futuro mais seguro, justo e sustentável”, diz. Para o executivo, o Relatório reflete o alinhamento da Allianz Brasil com o Grupo Allianz em assuntos relacionados à sustentabilidade e, sobretudo, mostra como a seguradora evolui na integração da agenda ESG em sua estratégia de negócios.

Entre os pontos abordados no documento, está a Política de Sustentabilidade, que se consolidou como guia estratégico da companhia, estabelecendo diretrizes para a implementação de ações de ESG concretas e consistentes. O Relatório também cita avanços expressivos na redução dos impactos ambientais das operações da Allianz Brasil, que passou a utilizar 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e registrou, por colaborador, uma queda de 48% no consumo de energia, 75% na utilização de água e 68% na geração de resíduos em comparação com os últimos cinco anos. Houve, ainda, uma redução de 94% no consumo de papel, de quase 50% no número de viagens corporativas e de quase 60% nas emissões de gases de efeito estufa – todos esses indicadores também medidos por colaborador. “Os resultados refletem o compromisso da seguradora com uma economia de baixo carbono”, frisa Eduard.

Outra ação abordada é a adoção de uma gestão integrada dos riscos de sustentabilidade, alinhada às diretrizes globais do Grupo e à regulamentação brasileira. Com isso, é possível identificar, avaliar e monitorar potenciais riscos aos quais a Allianz Seguros esteja exposta e determinar as medidas a serem adotadas. Esse processo conta com a participação de todas as áreas da empresa e considera riscos de curto, médio e longo prazo, incluindo os riscos emergentes e climáticos.

O Relatório de Sustentabilidade detalha a incorporação de práticas sustentáveis pela Allianz em seus negócios e processos. No seguro de Automóvel, por exemplo, veículos elétricos e híbridos contam com aceitação e precificação diferenciadas. Somente em 2024, foram emitidas mais de 43 mil apólices para esses modelos, somando R$ 209 milhões em prêmios. Ainda nesta carteira, a Allianz incentiva a economia circular com a reciclagem de veículos sinistrados. No ano passado, foram reaproveitadas 5,6 mil toneladas de vidro e 1,4 mil toneladas de lataria, sendo os recursos revertidos para ações sociais promovidas pela ABA (Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz), instituição que celebrou os seus 30 anos e já impactou mais de 10 mil pessoas com ações voltadas à educação e cidadania.

A empresa também oferece cobertura para equipamentos de energia solar nos seguros Massificados, sem necessidade de contratação específica. Além disso, nos seguros Residência e Condomínio, estão inclusos serviços como descarte ecológico de móveis e eletrodomésticos, consultoria para consumo consciente e apoio a projetos sustentáveis, como telhado verde e captação de água da chuva.

No que diz respeito à subscrição, a Allianz Brasil adota um modelo que incorpora critérios ambientais, sociais e de governança na análise de apólices e investimentos. Com base no princípio da precaução, esses temas são considerados nas decisões de negócios e fazem parte da estrutura integrada de gestão de riscos e controles internos da companhia. “Estamos cientes de que nosso impacto ocorre por meio da forma como engajamos nossos clientes, do processo de subscrição, nos produtos sustentáveis e na gestão das nossas próprias operações”, avalia o presidente da companhia.

Diversidade, equidade e inclusão

Em 2024, a Allianz Brasil realizou um diagnóstico interno para identificar oportunidades de avanço em temas voltados à diversidade, equidade e inclusão. Com isso, a partir de 2025, a companhia iniciará a formação e a capacitação de um Comitê dedicado a esses pilares. Com 58% do quadro de colaboradores formado por mulheres, a Allianz também se destaca pelo incentivo à equidade de gênero, com iniciativas como o programa She Leads, voltado à formação de lideranças femininas e ao recrutamento ativo de profissionais com perfis diversos.

“A participação majoritária do público feminino traduz nossos investimentos em ações de equidade realizadas nos últimos anos, assim como o atual perfil do setor de seguros, que está cada vez mais aderente à participação e à capacitação das mulheres nos cargos de liderança”, declara Eduard Folch, concluindo que o compromisso da Allianz Brasil com a sustentabilidade é uma jornada contínua, construída com responsabilidade e transparência. “Estamos prontos para seguir evoluindo lado a lado com nossos clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores e com o mercado segurador.”

Para acessar o Relatório de Sustentabilidade na íntegra, clique aqui.