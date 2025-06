Unimed Odonto lança plano com cobertura para ortodontia

A Unimed Odonto, operadora odontológica do Sistema Unimed, anuncia o lançamento do Pleno Ortodontia, seu novo plano voltado ao público individual e familiar. Com contratação 100% digital e cobertura nacional, o produto chega para atender a uma demanda crescente por tratamentos ortodônticos completos, ampliando o portfólio da companhia com uma solução que combina qualidade assistencial e facilidade no acesso.

O plano reúne, em uma única oferta, os procedimentos previstos no Rol da ANS — incluindo cirurgias, radiologia, odontopediatria e atendimentos de urgência e emergência — além de procedimentos extra-Rol, como próteses em cerômero (coroas unitárias), documentação ortodôntica completa e a instalação e manutenção de aparelhos metálicos, fixos ou móveis, exceto os estéticos.

Segundo Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed, grupo segurador do qual a Unimed Odonto faz parte, o novo produto reforça o posicionamento da companhia no segmento de pessoa física. “O Pleno Ortodontia é um diferencial importante para o cliente que busca um plano com ampla cobertura, jornada digital e sem surpresas. Pensamos em um produto que atendesse essa expectativa com simplicidade na contratação e acesso a uma rede qualificada de atendimento”, afirma o executivo.

Todo o processo de adesão é realizado de forma online e o acesso acontece via cartão digital, localizado no aplicativo ou portal da operadora. Além da cobertura odontológica, os beneficiários também contam com descontos em medicamentos nas principais redes de farmácias do país.

“Com o Pleno Ortodontia, damos mais um passo na ampliação do nosso portfólio com foco no cliente final. É uma solução pensada para quem valoriza a prevenção, cuidado contínuo e uma experiência simples e resolutiva. Seguimos comprometidos em oferecer produtos cada vez mais completos, acessíveis e alinhados às necessidades reais da população brasileira”, conclui Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odontológico da Seguros Unimed.