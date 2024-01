Capemisa adere ao Pacto de Promoção da Equidade Racial

A Capemisa tornou-se a primeira empresa do mercado de seguros a integrar o Pacto de Promoção da Equidade Racial. Trata-se de um acordo para a difusão da igualdade racial, através da incorporação de parâmetros ambientais, sociais e de governança (ASG), com a promoção de ações corporativas internas para os mais de 450 Colaboradores.

A companhia se destaca no mercado pelo seu ambiente inclusivo. Hoje, segundo dados da Gerência de Recursos Humanos, 46% dos colaboradores são negros, sendo que 41% deles ocupam posições de liderança. Relatos concedidos ao ranking GPTW (Great Place to Work), indicam que 100% deles se sentem acolhidos, independentemente de sua cor ou raça. Vale citar que esse mesmo percentual se repete quando é analisada a questão de orientação sexual e gênero.

“Valorizamos todas as iniciativas que visam a construção de um mundo melhor e mais igualitário. Na Capemisa, antes mesmo da difusão do termo ASG, já trabalhávamos no dia a dia o cuidado com o próximo, o olhar de atenção para sermos uma referência em cuidar da vida das pessoas, Clientes, parceiros e Colaboradores. Faz parte de nossa história ao longo destes 63 anos de existência e que a adesão ao Pacto de Promoção da Equidade Racial só vem somar”, declara o presidente da companhia, Jorge Andrade.

Pelo Pacto, a Capemisa se compromete a combater a desigualdade racial em seu ambiente de trabalho e em posições de liderança; adotar ações afirmativas; incorporar mecanismos de ordem de raça e social em todos os programas, projetos e processos. Estas ações visam a promoção de práticas sustentáveis e que se perpetuem ao longo do tempo. A proposta é que, em um ano, receba um certificado do Pacto de Promoção da Equidade Racial, um novo reconhecimento por essas atividades.

O diretor executivo da Associação, Gilberto Costa, afirma que as organizações estão enxergando a pauta racial como permanente, o que é um ótimo sinal. “Quando uma empresa se torna signatária do Pacto, ela reconhece que existem mudanças que precisam ser realizadas e, nessa parceria, a Capemisa vai direcionar ações estratégicas acerca do tema. Juntos, vamos olhar ainda mais para questões sistêmicas de seguros”, reforça.

As ações de sustentabilidade da Capemisa serão definidas com base nos temas da Matriz de Materialidade ASG. Essas iniciativas estarão em sintonia com o Pilar Social de Sustentabilidade evidenciado no plano de ação estabelecido para o Pacto de Promoção Equidade Racial.

A seguradora se junta a um grupo de mais de 60 empresas que participam da organização em todo o Brasil. São instituições de todos os portes, que adotam medidas contra o racismo em suas atividades.

