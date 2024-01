Akad registra alta de 20% em prêmios com seguro Bike em 2023

A Akad Seguros comemora o crescimento em prêmios emitidos em sua linha de seguros para Bikes em 2023. A arrecadação, que já representa um recorde histórico para a companhia, é 20% superior ao registrado no ano passado. O crescimento da carteira é resultado de uma soma de melhorias incorporadas ao longo do ano, que incluem incremento de assistências, flexibilidade na emissão de apólices e novas parcerias.

Como resposta a um mercado mais aquecido, a seguradora ouviu o apelo dos ciclistas e alterou o seu pacote de assistências, até então em modelo focado no residencial, passando a priorizar assistências pensadas para os equipamentos da bicicleta. Ou seja, se antes a cobertura estava restrita a incidentes ocorridos no domicílio do segurado, agora a proteção se estende ao deslocamento para o trabalho, lazer, viagens e competições. A empresa praticamente dobrou o número de assistências, incluindo remoção hospitalar, transporte complementar de táxi, além de reparos de câmera de ar, troca de corrente, substituição ou regulagem de selim ou freios, e chaveiro. Tudo isso, sem ajustar o valor da apólice.

A seguradora do grupo GP Investimentos também investiu na digitalização do fluxo de moderação das apólices. Carlos Nascimento, Coordenador de Property e Engenharia da Akad, explica que a jornada de contratação digital conta com uma vistoria que precede a emissão do seguro online, trazendo conforto aos segurados na medida em que desde a contratação da apólice todos já têm claro o valor real de mercado da bicicleta. “É muito comum no mercado que companhias que têm um procedimento analógico deixem a análise do valor da bicicleta para o momento da regulação do sinistro”, explica Nascimento. No novo modelo, o segurado recebe um link do corretor, preenche informações da bike, tira algumas fotos e faz o upload direto na plataforma, tudo mais rápido e sem a necessidade de expor documentos. “A avaliação na entrada é um diferencial que assegura mais integridade para o produto e previsibilidade para o ciclista”, destaca o executivo.

Outra estratégia implementada pela Akad foi democratizar o acesso ao Bike Basic, modalidade do seguro que oferece proteção contra roubo e furto qualificado, considerada a mais acessível disponibilizada pela companhia. Para isso, ampliou de R$ 5 mil para R$ 100 mil o valor limite das bicicletas aptas a se qualificarem para a oferta. “Esse salto significativo na cobertura abriu caminho para que mais ciclistas conseguissem acessar o seguro pagando um valor mais baixo”, explica Fernando Gonçalves, head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da empresa.

Além do Bike Basic, a seguradora oferece no portfólio o Bike Mulher, especialmente desenvolvido para as ciclistas com descontos e ofertas exclusivas. Outra opção de seguro é o Bike Tradicional, que oferece proteção contra danos decorrentes de acidentes, danos a terceiros, roubo e furto qualificado para modelos mais caros.

O bom desempenho do seguro também estimulou a companhia a fortalecer parcerias e ações de marketing durante o ano. Destaque para a participação no Shimano Fest, o maior festival de bikes da América Latina, quando a companhia recebeu mais de 5 mil bicicletas em dois bicicletários gratuitos. O evento marcou ainda o início de uma parceria com o influenciador Douglas Leite de Oliveira, o Doguete, um dos maiores nomes do BMX brasileiro. Também marcou presença o paraciclista David Santos, atleta apoiado pela Akad desde 2019.

N.F.

Revista Apólice