Susep lança novo Painel de Corretores

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de lançar o novo Painel de Corretores de Seguros, ferramenta que agrega diversos dados para consulta, de forma ágil e interativa, reforçando o compromisso da autarquia com a transparência perante a sociedade.

O novo Painel de corretores é um sistema de dados estatísticos referentes aos corretores de seguros registrados na entidade, por meio do qual é possível consultar informações sobre a escolaridade, faixa etária e ramos de operação. Além disso, o painel apresenta o total de registros realizados por período, a quantidade de registros ativos, segregando por pessoa natural e jurídica, além de apresentar a quantidade de registros ativos por Unidade da Federação (UF) e Município.

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, destaca que o lançamento ocorre em um mês importante para os corretores. “No mês em que se comemora o Dia do Corretor de Seguros, avançamos com esta importante iniciativa de transparência, que passa a fornecer para diversos públicos, como seguradoras, corretoras, jornalistas, pesquisadores, os próprios corretores e consumidores finais, informações relevantes sobre os corretores de seguros, atores fundamentais do nosso setor.”

O Coordenador-Geral de Autorizações da Susep, Carlos Augusto Pinto Filho, comenta que o painel não somente disponibiliza novas informações, mas permite ao usuário estabelecer relações entre elas para uma análise mais completa. “Construímos um novo painel de corretores de seguros, totalmente reformulado, com novas informações. Agora é possível verificar a situação dos registros (ativos, suspensos e cancelados), o número de registros por período ou por município e a distribuição por faixa etária e escolaridade. Os gráficos estão todos conectados, sendo possível relacionar as informações conforme vamos selecionando os filtros”, afirma.

Central de Painéis

O novo Painel de Corretores integra a Central de Painéis da Susep, que já conta com o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros e o Painel do Sandbox.

Os painéis de dados da Susep possibilitam a localização independente de dados, contendo informações relevantes sobre o setor de seguros, que ajudam a construir uma relação de transparência, e proporcionam tranquilidade para a compra dos produtos e serviços.

Para acessar a Central de Painéis da Susep, clique aqui.

