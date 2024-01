Niky e D’Or Consultoria anunciam parceria

Com enfoque na promoção de bem-estar aos colaboradores de empresas brasileiras, a Niky, startup de benefícios flexíveis, e a D’Or Consultoria, corretora do Grupo Rede D’Or São Luiz, anunciaram uma parceria para facilitar a dinâmica dos departamentos de RH na seleção dos planos de saúde ideais para suas respectivas empresas.

“Entendemos que, cada vez mais, os RHs buscam oferecer benefícios aderentes às necessidades de cada colaborador, garantindo não só benefícios estratégicos para retenção, como também para engajamento e produtividade. Um dos grandes diferenciais dessa parceria é que a Niky oferece um escopo amplo e flexível na contratação de benefícios não seguráveis, que são potencializados por soluções criadas pela healthtech da D’Or Consultoria, como o mapa de benefícios, que evidencia ao colaborador todo o investimento feito pelo empregador”, destaca Paulo Dart, CCO D’Or Consultoria.

O anúncio feito pelas marcas se insere em um cenário no qual 77% dos colaboradores consideram os planos de saúde como a categoria de benefícios mais importante a ser garantida pelas empresas, conforme o recente levantamento da Robert Half. Além disso, com base em dados fornecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), constata-se que para cada US$ 1 investido em ações que promovem melhorias na saúde e bem-estar mental dos colaboradores, US$ 4 são percebidos em ganhos com o aumento da produtividade.

Nesse cenário, Matheus Rangel, CGO da Niky, destaca que a parceria vem à tona em um momento crucial para a saúde dos trabalhadores brasileiros, e é complementada por outras soluções que integram o portfólio da marca. “Temos observado, em especial no pós pandemia, a necessidade de ofertar uma solução completa e abrangente em saúde para os colaboradores. Temas como o diagnóstico e tratamento de questões relacionadas ao estresse, ansiedade, depressão e burnout precisam ser colocadas em prática o mais rápido possível e de maneira extensiva. Por isso, além da parceria com a D’Or Consultoria mantemos uma série de soluções de saúde preventiva, incluindo assinaturas em academias, nutrição, teleorientação e meditação” pontua Rangel.

