Prêmio Melhores do Seguro 2021 – A linha de Seguros Sem Franquia foi criada para oferecer ao segurado e ao corretor de seguros uma boa experiência no momento do sinistro, pois é raro um cliente se lembrar que em seu contrato existe cláusula de franquia. Os produtos da Alfa sem Franquia são: Apartamento (residencial) e empresarial nos segmentos de escritórios, corretoras de seguros, consultórios, pet shop, escolas, salões de beleza, vestuário e academias. Seja qual for a cobertura contratada – da mais básica até a mais completa – para estes segmentos não há aplicação de nenhum tipo de franquia.

A seguradora eliminou a aplicação de franquia para alguns segmentos empresariais e para apartamentos, nos casos de sinistro indenizável, com a utilização de estudos estatísticos e tecnologias. Como resultado ela verificou o aumento de vendas na casa de 40% do seguro sem franquia no ano do seu lançamento.

A inovação nos seguros patrimoniais através da simplificação de um tema que normalmente gera muito desgaste junto ao cliente: a franquia. Em algumas atividades passa- mos a operar com a isenção total de franquias nas coberturas contratadas. Simplificar o entendimento do seguro e melhorar a percepção do cliente que está comprando são os nossos objetivos.

O corretor sabe o quanto é complicado explicar para seus clientes o que é e como funciona a franquia dentro do seguro. Ter a oportunidade de ofertar um seguro ciente de que esta dor de cabeça não existirá, garante uma venda sem surpresa se um imprevisto acontecer e o cliente questionar a dedução da indenização pela aplicação da franquia.

O cliente, diante de um sinistro, espera que a seguradora indenize o que ele perdeu e não tenha nenhum prejuízo. Nesse momento é que mui- tas vezes o cliente toma conhecimento de que seu seguro possui franquia. Naturalmente isso gera um descontentamento do cliente, que atenta para essa condição somente quando um sinistro ocorre. Apesar de seguir na cotação, na proposta e na apólice, normalmente a franquia é lembrada pelo cliente somente no momento do sinistro.

É comum ainda que o cliente associe a aplicação da franquia ao prêmio que pagou no seguro e entender isso como uma penalidade que não esperava, em vez de uma condição prevista em contrato.

Pensando em tornar mais simples a vida do corretor ao auxiliar o segurado na contratação do seguro e facilitar o entendimento do cliente no momento de um sinistro ao receber a indenização, a Alfa retirou as franquias de todas as coberturas para algumas atividades do Seguro Patrimonial.

Coberturas como Danos Elétricos e Vendaval, que habitualmente possuem franquias, foram isentas. Não há sublimites ou condições nas entrelinhas para aplicação de qualquer dedução que possa se relacionar à franquia. O objetivo é promover a simplificação e aproximar os clientes para o melhor entendimento dos produtos que ele está comprando.

Não estamos falando de uma operação com condição especial, mas de um modelo inovador que pode ser adquirido por qualquer cliente que procurar a Alfa Seguros para as atividades relacionadas.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VGRc7RypFDM[/embedyt]