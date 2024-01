Beneméritas recebem placa de adesão ao CSP-MG

O presidente do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), João Paulo Moreira de Mello, entregou mais duas placas de adesão às empresas C6 Seg (Grupo C6 Bank) e à JKM Seguros Prime.

As diretoras Joelma Domingues, Keila Guimarães e Mariana Martins receberam a homenagem em nome da JKM. Já pela C6 Seg, quem recebeu a placa foi o executivo Leonardo Fernandes.

As empresas aderiram ao Clube em 2021, mas em função da pandemia somente agora tornou-se possível realizar a entrega das placas.

Para o presidente João Paulo Mello, a chegada de novos parceiros é muito bem-vinda, pois fortalece a atuação da instituição. “Estamos satisfeitos de contar com as parcerias C6 e JKM. Vamos somar esforços em prol do desenvolvimento do nosso mercado”.

Atualmente, a instituição conta com 46 beneméritas, entre seguradoras, corretoras, assessorias, consultorias, clubes de seguros e instituições do mercado. “Já estão previstas mais duas adesões, que serão confirmadas em breve”, adianta Mello.