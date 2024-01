PROFISSIONAIS DE RESSEGUROS

A Howden anunciou

a nomeação de seis novos executivos para integrar

os negócios da Howden Tiger no Brasil. Liderados por Antônio Jorge Rodrigues, os novos contratados são Rafael Lerina, Mariana Lima, Arthur Sanches, Júlia Trindade e Vinicius Coelho, que trazem consigo ampla experiência e conhecimento para completar, com as principais capacidades da empresa nas áreas de Contratos (“Treaty”), Retrocessão e Analytics. A oferta de resseguros no Brasil, que começou com a nomeação de Paulo Guerreiro em maio de 2023.

Com a fusão da TigerRisk Partners ao negócio de resseguros existente no Howden Group, em janeiro de 2023, a companhia é agora responsável pela intermediação de mais de US$ 14 bilhões em prêmios anualmente.

MAIS SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

Ana Carolina Alkmim Rocha assume a posição de superintendente comercial da SulAmérica, em Campinas.

A executiva tem com objetivo impulsionar o crescimento, aumentar a receita, melhorar a participação

no mercado e garantir a satisfação dos clientes.

Ana Carolina é formada em Comunicação Social e pós-graduada em Marketing e PDD em Gestão Empresarial, com 23 anos de atuação na área comercial de grandes contas no segmento de Mineração, Indústrias e Serviços. “Acredito que através de uma comunicação eficiente e assertiva, vamos aprimorar o comprometimento de toda equipe envolvida e alcançar as metas e resultados almejados”, diz Ana Carolina.

MUDANÇA NA DIREÇÃO GERAL

A Mitsui Sumitomo Seguros anunciou a contratação de Luis Nagamine como seu novo diretor

geral. O executivo traz mais de 25 anos de experiência no setor de seguros e trabalhou em diversas

empresas líderes do mercado como seguradoras (AIG, Chubb, Itaú-Unibanco), resseguradoras (Munich Re

e IRB) e corretora de resseguros (Lockton – antiga THB/Amwins), tendo sido responsável por operações

internacionais para toda a América Latina e Caribe nos últimos três anos.

“Estou entusiasmado em aceitar este novo desafio na Mitsui Sumitomo Seguros, empresa que eu já conheço e que tive a honra de trabalhar”, diz Nagamine, enfatizando que atuará muito próximo dos parceiros de negócios para continuar o aprimoramento da jornada de relacionamento com clientes.

MAIS VENDAS

A MAG Seguros nomeou o executivo Márcio Batistuti para ocupar a posição de diretor Comercial, assumindo todos os modelos de negócios comerciais da seguradora. Atualmente, como diretor de Negócios Comerciais que a empresa denomina como Varejo (Parcerias Financeiras, Mercado e Rede), o executivo expandirá agora suas responsabilidades, integrando-se também à diretoria de Cooperativismo,

Afinidades e Massificados.

Com uma carreira de 30 anos no mercado de seguros, dos quais 18 foram dedicados à MAG Seguros, Batistuti passou por diversos Clubes de Seguros. “Me sentindo orgulhoso e valorizado com mais esse desafio, vou continuar contribuindo para o crescimento da MAG, sempre com o propósito de ajudar os brasileiros a proteger seu futuro, hoje”, afirma o executivo.