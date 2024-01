A mudança natural

APÓS PASSAR POR VÁRIAS TRANSFORMAÇÕES, COM A EXPANSÃO DA LINHA DE PRODUTOS E TERRITORIAL, EXCELSIOR FICA MAIS JOVEM, MODERNA E INCLUSIVA.TODO ESTE MOVIMENTO SE REFLETE EM SUA NOVA MARCAKelly Lubiato

Em tempos em que a longevidade está em alta, uma empresa com mais de 80 anos de existência acaba se destacando.Ainda mais quando ela se renova, melhorando a sua comunicação e rejuvenescendo a sua marca para atrair novos consumidores e parceiros. A Excelsior Seguros passou por algumas mudanças em 2023. Mas, muito mais do que o desejo de mudar a sua marca, as alterações foram consequências de tudo o que aconteceu, e está para acontecer, na companhia.

“Melhoramos a nossa área de atendimento aos corretores e parceiros.Fizemos toda a arrumação interna, abrimos novos departamentos econtratamos mais pessoas. A expansão territorial deve continuar, porqueainda procuramos talentos para promover o crescimento em outraspraças. Há vagas abertas” JOÃO CARLOS INOJOSA

“A nova marca traz modernidade, dinamismo, um aspecto mais moderno, novas cores, que transmitem a nova fase da companhia, com investimento em tecnologia, produtos inovadores, pensamento aberto e mais inclusiva”, comemora João Carlos Inojosa, diretor Técnico e Comercial da Excelsior Seguros.Ela veio naturalmente, com a necessidade de mostrar o que a companhia já era, em toda a sua forma de atuar, de se comunicar. A companhia está mais jovem, mais moderna, menos formal, mais próxima dos corretores e dos parceiros. O antigo visual já não refletia mais a nova realidade.O ano de 2023 foi bastante desafiador para a empresa, que conseguiu crescer de forma consistente, atingindo os objetivos e metas. “Um dos nossos focos de expansão foi com o novo produto garantia, com sistema que garante a emissão da apólice muito rápida e automática, foi uma grande vitória”, explica Inojosa.Porém, o mais importante agora é como a companhia está olhando para o futuro. Ela começou a abrir novas frentes de produtos e atuação em mais estados brasileiros. Ela agora é uma companhia definitivamente nacional.A Excelsior ampliou sua atuação para novas localidades, como: Brasília (DF); Bauru (SP); Belo Horizonte (MG). Para Inojosa, a entrada em novos mercados, assim como a participação em dois congressos (CQCS Insurtech & Innovation e Conec) é uma consequência deste crescimento estruturado. Além disso, a companhia também ampliou seu quadro de funcionários e ainda conta com vagas abertas para novos talentos.A expansão territorial foi necessária pelo surgimento de novas demandas. “Melhoramos a nossa área de atendimento aos corretores e parceiros. “Fizemos toda a arrumação interna, abrimos novos departamentos e contratamos mais pessoas. A expansão territorial deve continuar, porque ainda procuramos talentos para promover o crescimento em outras praças. Há vagas abertas”, avisa Inojosa.Crescer não é apenas contratar. A companhia conta com uma área chamada de Gente & Cultura, responsável por promover a divulgação de toda a comunicação interna capacitação dos colaboradores e identificação de talentos.JUNTO AOS PRINCIPAIS PLAYERSA seguradora preza muito pelo pós-venda. Ela precisa prestar serviços de excelência para concorrer com as gigantes do mercado. “Se eu não concedo um atendimento melhor, não terei a atenção do parceiro, considerando os preços no mesmo patamar. É preciso ter uma boa condição comercial, claro, uma precificação justa e um pós-venda sensacional.Como diretor responsável pelo time comercial posso afirmar: nosso atendimento é impecável”, confirma Inojosa.Para tanto, a Excelsior conta com uma equipe altamente capacitada, com profissionais capacitados e preocupados com a velocidade na regulação do sinistro e no atendimento comercial. A velocidade da informação é fundamental para que a operação aconteça de maneira harmoniosa e para que a companhia alcance um lugar de destaque no mercado, o que vem acontecendo.Segundo Bruna Guerra, gerente de marketing da Excelsior Seguros, todos os processos e programas de relacionamento da empresa estão sendo reformulados para que os corretores possam se relacionar ainda mais com a companhia. “Nosso crescimento orgânico deve acontecer ainda mais”, pondera.A companhia aposta na propaganda ‘boca a boca’ dos corretores de seguros. “Os corretores de seguros acabam espalhando nossa fama de seguradora que opera bem, redondinha.

2024 SERÁ UMA VITRINEA Excelsior Seguros quer aproveitar este momento de operação bem estruturada para mostrar aos corretores e aos clientes a sua capacidade. “Vamos focar em capacitação interna, tecnologia, reformulação e criação de novos produtos”, reforça João Carlos Inojosa.

Uma nova campanha está no forno para divulgar e acelerar ainda o mais o crescimento do seu tão elogiado seguro Garantia. Está para sair também o novo Responsabilidade Civil Profissional, comênfase na área de saúde, como médicos, enfermeiros, dentistas. Reformulado e com mais coberturas após diversas pesquisas realizadas com os corretores. Os seguros patrimoniais, já tradicionais dentro da empresa, devem continuar mais rápidos, com foco em diminuir o tempo das inspeções, melhorando ainda mais a experiência dos parceiros. A empresa também vai lançar ainda no primeiro trimestre o novo

“Vamos focar em capacitação interna, tecnologia, reformulação e criação de novos produtos” JOÃO CARLOS INOJOSA

Riscos Diversos com sistema de cálculo na ponta 100% atualizado e emissão bem mais rápida. Para alcançar este novo patamar, os investimentos em tecnologia não param. Na área de desenvolvimento interno várias ferramentas estão sendo criadas. Outras, são adquiridas de acordo com a sua disposição no mercado e adequação ao perfil de usuário da seguradora. “As ferramentas não são baratas, mas também temos

“Apesar de ser uma plataforma de mercado, contratada por nós, houve um intenso trabalho para casar nosso contrato de resseguro e nossas políticas de crédito/subscrição na mesma. É uma plataforma pensada no corretor e traz muito dinamismo e autonomia, contemplando todas as etapas do processo até a emissão. Desta maneira, conseguimos nascer 100% digitais, com foco no PME e atendimento diferenciado aos corretores” ANDRÉ TATERKA, Gerente de Seguro Garantia

parceiros externos. Em 2024, vamos ter um novo portal, para os corretores, parceiros e funcionários. Ele será totalmente novo e revolucionário”, garante Inojosa. Todas as informações estarão na ponta.É um portal desenvolvido para levar as informações para a ponta.Inojosa acredita que apenas que as empresas que se preocuparem em levar ao público ferramentas mais ágeis, ultramodernas, que superem as expectativas de quem usa, vão conseguirsucesso. “Você pode fazer isso para sobreviver ou para se destacar.Nós queremos nos destacar”.A INOVAÇÃO BATE NA SUA PORTACom a perspectiva de ter seus processos e projetos detecnologia consolidados, a Excelsior Seguros espera ampliar suaatuação em 2024. A companhia possui duas áreas de desenvolvimento de produtos. A primeira é o Ateliê, que é um departamento onde são trabalhadas as condições gerais dos contratose sua aderência com o mercado; e a segunda é a Moon, que tema função de formar capital intelectual aplicado ao mercado deseguros brasileiro.Para manter uma política de utilizar um modelo de inovação rápido e moderno, a Excelsior promove a troca de experiência com outras empresas, com o objetivo de elevar o mercadode seguros a um outro patamar. Isso proporciona à empresa aoportunidade para desenvolvimento de novos produtos e serviços, acesso a outras tecnologias, além de um crescimento nãoorgânico.Esta velocidade é capaz de conferir à Excelsior uma imagemde empresa inovadora, seja no ambiente externo ou dentro de casa,junto aos colaboradores. Este sempre foi o desejo dos steakholdersque, agora, apreciam e participam também, seja dando ideias outrazendo novas ferramentas.NOVOS PRODUTOSDuas novas linhas de negócios estão no radar da ExcelsiorSeguros. O seguro Garantia, por exemplo, conta agora com umanova plataforma, que agiliza os processos e integra as necessidades dos corretores de seguros e dos clientes da companhia.

André Taterka, gerente de SeguroGarantia, conta que a primeira apólice foiemitida em fevereiro de 2021, mas, o quepoucos sabem, é que toda a parametrização durou mais de seis meses. “Apesar deser uma plataforma de mercado, contratada por nós, houve um intenso trabalhopara casar nosso contrato de resseguro enossas políticas de crédito / subscriçãona mesma. É uma plataforma pensada nocorretor e traz muito dinamismo e autonomia, contemplando todas as etapas doprocesso até a emissão. Desta maneira,conseguimos nascer 100% digitais, comfoco no PME e atendimento diferenciadoaos corretores”.É importante ressaltar que todo odesenvolvimento de novos produtos eserviços é feito em parceria com os corretores de seguros. “Fazemos rodas de conversa para entender suas necessidades ebuscarmos melhorias nos produtos atuaise desenvolvimento de novos, além de novas funcionalidades. Em 2023, por exemplo, implementamos 100% dos endossostambém dentro da plataforma”, acrescenta Taterka.A seguradora já conta com maisde 10 mil apólices ativas de seguro garantia. Ela emite cerca de 1,1 mil apólicespor mês. Isso é possível pela facilidadeem emitir as apólices. “Com a estratégiacolocada em prática e o atendimentoprestado, temos conseguido fidelizarmuitos corretores e nossa operação iráaumentar a receita no ano de 2023”, pontua André Taterka.