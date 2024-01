Sou Segura amplia atuação embusca de oportunidades equânimes

A Sou Segura entra em nova fase

com a posse da presidente Liliana Caldeira e da nova diretoria.

Contando com o apoio expressivo de 43

empresas parceiras, a instituição, além de

manter o foco na busca por igualdade de

gênero no mundo corporativo, se prepara para ampliar sua atuação, hoje concentrada no mercado de seguros. A ideia é

estar pronta para atender também a crescente demanda das empresas de diferentes segmentos, que desejam adequar as

suas práticas na questão de gêneros aos

compromissos internacionais de ESG.

Os desafios também são “geográficos”, pois há a intenção de

aumentar a representatividade das mulheres em todas as regiões do

país, inclusive naqueles estados em que a questão da equidade de

gênero ainda é considerada tabu.

Para atingir mais rapidamente essas metas ambiciosas, algumas medidas já estão sendo adotadas. Destaque para a reformulação do conselho consultivo, que passará a ter uma ação mais efetiva

no cotidiano da Sou Segura. Vários nomes de peso já aceitaram esse

desafio (veja a relação mais abaixo).

Otimista por natureza, Liliana Caldeira vislumbra uma gestão que possa consolidar os pilares que sustentam os ideais da

entidade, incluindo a capacitação e a rede de apoio a todas as

mulheres através de mentoria e de networking. “Seguiremos nas

capacitações sejam elas por palestras, treinamentos, podcasts, programas da TV Segura, mentorias e, também, estimulando mulheres a escrever em nossa coluna Fala Mulher, dando espaço e

lugar de fala a elas nos podcasts, nos programas de TV e em nossos eventos. O lugar de mulher é onde ela quiser estar e a Sou Segura

estará aqui sempre a estimular as mulheres a encontrarem e se

posicionarem no lugar que elas escolherem”, afirma a presidente.

Nesse contexto, ganhou um significado de mantra a frase “rumo

à equidade por meio da sororidade feminina”, que está inspirando a

nova diretoria a seguir em frente “com irmandade e solidariedade”.

Outra meta é convocar as mulheres para trabalharem e lutarem juntas em torno de um objetivo único. Para alcançar essa prática solidária, é fundamental conscientizar as mulheres de que essa

união é essencial. “Somos muito maiores e melhores quando ouvimos nossa intuição e agimos com sensibilidade e acolhimento uma

à outra”, frisa Liliana Caldeira.

Há ainda o desejo de tornar a Sou Segura cada vez mais “nacional”. A intenção é expandir ainda mais a abrangência geográfica

com eventos realizados fora do eixo Rio e São Paulo.

Para tanto, será indispensável a atuação das “embaixadoras”,

além da inclusão de mulheres de todas as regiões e de diferentes perfis no Conselho Consultivo. “A inclusão de mulheres de outras regiões,

de diversas etnias, de outras classes, de outras condições é fundamental para praticarmos, de fato, uma política de diversidade, com

escuta ativa de várias falas e com a absorção de outros olhares singulares para formar, integrar, compor e representar a multiplicidade do

universo feminino de nosso país”, pontua a presidente da Sou Segura.

EXPERIÊNCIA

Liliana Caldeira tem um currículo invejável. Mestra em Direito

Econômico pela UFRJ e pós-graduada em Direito Empresarial pela

FGV, ela é também licenciada em Filosofia pela UERJ e professora da

Escola de Negócios e Seguros (ENS) nos cursos de graduação e pós-

-graduação e de formação de corretores de seguros e do IPETEC –

Instituto de Pesquisa Educação e Tecnologia da UCP – Universidade

Católica de Petrópolis.

Atua ainda como conteudista e elaboradora de materiais didáticos para a ENS, escreve artigos técnico-jurídicos publicados na

mídia especializada em seguros e é coautora do livro “Mulheres no

Seguro”, publicado pela Editora Leader.

A presidente da Sou Segura conta com o apoio relevante das

executivas que a precederam no cargo, Simone Vizani e Margo Black,

e que, agora, são “presidentes de honra” da entidade, por conta de

suas gestões determinantes e marcantes.

Além disso, tem o respaldo de imensurável valor da vice-presidente, Daniela Tseimatzidis (Executiva em Seguros e Resseguros),

da diretoria e do conselho fiscal, compostos por experientes executivas do mercado de seguros e com atuação consistente na causa da

igualdade de gênero no mundo corporativo.

São elas:

Diretora Financeira: Camila Maximo Davoglio (Superintendente de Produtos e Resseguro na Allianz Brasil);

Diretora Tesoureira: Mariana da Mota Valdiero de Azevedo

(Sócia e contadora na empresa Audicent);

Mariana da Mota Valdiero de Azevedo

Diretora de Desenvolvimento de

Programas Institucionais: Simone Ramos

(Superintendente de Portos e Logística

na Lockton);

Diretora de Comunicação: Solange

Guimarães (Gerente de Comunicação Externa da Amil);

Diretora Operacional: Stepanhie

Zalcman (Sócia e Diretora Técnica de

Operações e Estruturação na Wiz Co); e

Diretora de ESG e Jurídico / Compliance: Priscila Costa Russo (Advogada e

Executiva de Seguros e Resseguros),

Conselho Fiscal: Carolina Fortunato Pereira de Jesus, Margareth Conceição

Campos de Carvalho; Thereza Moreno; e

Maria Luiza de Oliveira Martins (Suplente).

Há ainda as integrantes do reformulado Conselho Consultivo, uma verdadeira “seleção” formada por executivas

e profissionais de diferentes áreas, que

abraçaram a causa com dedicação e empenho impressionantes.

Veja a relação:

Alessandra Trigo – Consultora,

Mentora, Palestrante em Diversidade eInclusão, Servidora Pública Federal.

Ana Carolina Mello – Vice-Presidente de Subscrição da AXA no Brasil

Andréa Mathias – Head de Marketing no MDS Brasil

Ana Paula Orph – Especialista em

Processos na Caixa Vida ePrevidência

Carolina Vieira – CEO e Sócia da Lavoro Seguros

Daniela Paschoal – Especialista de

Compliance no Banco Safra

O QUE MOTIVA AS AÇÕES

DA SOU SEGURA

Para encarar e superar os desafios que terá pela

frente, em sua missão de busca pela equidade de gênero,

a diretoria da Sou Segura mira alguns exemplos de conquistas obtidas por mulheres recentemente e se inspira

em dados estatísticos que demonstram o quanto o tema é

árduo e requer atenção.

É o caso da entrega do Prêmio Nobel de Economia

de 2023 para a professora da Universidade Harvard, Claudia Goldin, professora da Universidade Harvard, por seus

trabalhos sobre mulheres no mercado de trabalho.

Terceira mulher a vencer o prêmio desde sua primeira edição, em 1969, ela demonstrou que parte da explicação para que, ainda hoje, ocorra uma grande disparidade salarial e de oportunidades entre homens e mulheres é

a fase da vida em que mulheres precisam tomar decisões

importantes para suas carreiras, ainda muito jovens, quando devem fazer escolhas sobre assuntos como a maternidade, por exemplo.

Nesse sentido, outro dado que convoca a Sou Segura

à açãoé o resultado da pesquisa feita pela consultoria Idados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, segundo a qual, atualmente, as mulheres

ganham cerca de 20% menos do que os homens no Brasil.

Essa diferença segue neste patamar elevado mesmo quando se compara trabalhadores do mesmo perfil de

escolaridade e idade e na mesma categoria de ocupação.

Há ainda o relatório da ONG Think Olga, segundo o

qual a obrigação de corresponder aos padrões de beleza

impostos impacta negativamente a saúde mental das mulheres e afeta sobretudo as mais jovens. Essas expectativas culturais e sociais sobre a aparência física das mulheres são frequentemente moldadas por padrões de beleza

inatingíveis e irreais.

Camila Maximo Davoglio

Elisa Rodrigues – Consultora agro

do grupo Toyota

Fabiana Minarro – CEO na empresa

Fabiana Minarro Corretora de Seguros

Guadalupe Nascimento – Head de

Legal na Gallagher Seguros

Isabel Alves Azevedo – Diretora

Executiva de Pessoas & Transformação da

Fairfax Seguros

Luiza Maia – Consultora de ESG

Marcia Ribeiro – Assessora Técnica

e Diretora de Riscos e Empreendedorismo

do IBEF-Rio e Assessora Técnica da ABGR

Margarete Braga – Corretora e Presidente do Sincor-PA

Narely Nicolau – Underwriting Executive Manager na Austral Seguradora

Niris Cristina Fredo Cunha – Sócia

na Sperb Advocacia Empresarial

Paula Lopes – Head of Specialties

para América Latina e Caribe da Marsh

McLennan

Patrícia Cristina Moreira – Controller Jurídica no Escritório Ludkevitch Tourinho Gomes Sociedade de Advogados

Tatiana Cerezer – Diretora de Comunicação e Marketing na Mapfre

Valéria Chaves – Palestrante, Professora, Escritora e Mentora de Liderança

Feminina.