Care Plus adquire Vacinar Centro de Imunização

O Grupo Care Plus adquiriu em dezembro a Vacinar Centro de Imunização. O negócio firmado está alinhado às estratégias da operadora, cujas operações são controladas pelo grupo de saúde britânico Bupa, e visa entregar soluções em saúde corporativa de maneira completa e integrada.

A operadora atua há 30 anos no segmento, fornecendo soluções premium de saúde por meio de uma ampla gama de produtos (medicina, odontologia, saúde ocupacional e medicina preventiva). Já a Vacinar conta com 26 anos de atuação oferecendo serviços de imunização a empresas de pequeno, médio e grande porte, aplicando mais de 400 mil doses por ano no segmento corporativo, também com forte atuação no varejo. “Um dos negócios nos quais a Care Plus atua é a medicina ocupacional. E cada vez mais, a imunização é sinal de medicina corporativa”, explica Ricardo Salem, médico e diretor da Saúde da Care Plus. “Há uma sinergia do negócio e a Vacinar atende muitos outros clientes que nós não atendemos hoje”, defende.

A aquisição da Vacinar é uma movimentação estratégica e em linha com o propósito da Care Plus de ajudar as pessoas a terem vidas mais longas, saudáveis e felizes, criando um mundo melhor. “Essa movimentação visa levar mais proteção por meio da prevenção com vacinas aos nossos beneficiários e empresas clientes”, detalha Salem. A transação faz parte das ações previstas pela Bupa para que o grupo ocupe um lugar entre os TOP 3 de saúde no Brasil. Apoiam a operação a ASBZ, como assessora jurídica da Care Plus, a Naia Capital e a Porto Puerto, como assessores financeiro e jurídico, respectivamente, da Vacinar.

Em julho, a Care Plus também adquiriu, após um longo período de análises, o plano de saúde odontológico INPAO Dental e viu sua carteira quadruplicar. Antes disso, a última aquisição da Bupa no Brasil havia sido a Qualiwork, marca de saúde ocupacional, em 2020.

Salem ressalta que, com a nova aquisição, clientes da Vacinar poderão contar com os atributos de valor da Bupa e da Care Plus nos serviços prestados pela clínica. “São valores agregados à marca por meio da implementação de conceitos que assegurem a qualidade e eficiência da Bupa relacionados à Governança Clínica e Corporativa, excelência em TI e privacidade de dados e políticas de ESG”, detalha o diretor da Saúde da Care Plus.

“Vale ressaltar que a clínica continuará com seu atendimento normal e outras operadoras vão se beneficiar desses atributos”, explica o médico. Em meio a um mercado bastante pulverizado, a Care Plus busca, agora, crescer no setor, e estuda sua expansão no modelo at home/work, ou seja, no qual o cliente consome o serviço de saúde em casa ou no trabalho. “Essa, portanto, não será uma expansão em unidades físicas, necessariamente”, revela o executivo.

N.F.

Revista Apólice